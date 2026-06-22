Tottenham'a Harry Kane'in yerini dolduracak yeni forvet önerildi

Londralı Tottenham kulübü, efsanevi forvet Harry Kane'in ayrılığından sonra oluşan boşluğu doldurmakta hala zorluk çekiyor. Takımın eski orta saha oyuncusu Darren Anderton, kulüp yönetimine bu sorunu çözmek için beklenmedik ancak gelecek vaat eden bir seçenek sundu. Anderton'a göre, Brentford forveti Igor Thiago, Tottenham için ideal bir aday olabilir. Goal.com haberine göre.

Standard Sport'a verdiği röportajda Anderton, Harry Kane gibi bir oyuncu bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kabul etti. Ancak kulübün transfer piyasasında risk almaya hazır olması gerektiğini vurguladı. Eski futbolcunun sözlerine göre, Brezilyalı Igor Thiago, fiziksel durumu ve teknik yetenekleriyle Roberto De Zerbi'nin yönettiği yeni sisteme çok uygun.

Igor Thiago, geçen sezon İngiltere Premier League'de kendini kanıtladı. Brentford formasıyla 22 gol atarak gol krallığı yarışında sadece Erling Haaland'ın gerisinde kaldı. 2024 yılında Club Brugge'dan Londra kulübüne transfer olan forvet, sakatlıklara rağmen kısa sürede ligin en tehlikeli hücumcularından biri haline geldi.

Hücum hattındaki sorunlar ve rekabet

Anderton, şu anda Tottenham'da oynayan forvetler Richarlison ve Dominic Solanke hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Ona göre Richarlison, savunmacılar için rahatsız edici bir rakip olsa da istikrarlı bir golcü değil. Solanke konusunda ise uzman biraz daha umutlu, ancak onun da Kane seviyesine çıkabileceği konusunda şüpheleri var.

"Gerçek bir gol makinesine ihtiyacımız var. Richarlison sahada koşup savunmacıların dikkatini dağıtabilir, ancak takımı ilk dörde taşıyacak seviyede bir golcü değil. Solanke'ye gelince, o iyi bir futbolcu ama Harry Kane'in yerini dolduramaz. Bu yüzden Igor Thiago gibi bir oyuncuyu satın almak mantıklı bir karar olurdu", diyor Darren Anderton.

Şu anda Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde ciddi reformlar gerçekleştiriyor. Takıma Jan Paul van Hecke ve Andy Robertson gibi savunmacılar halihazırda katıldı. Şimdi temel odak hücum hattını güçlendirmek. Anderton, kulübün Igor Thiago transferini gerçekleştirmesi durumunda De Zerbi'nin takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndürebileceğine yürekten inanıyor.

Tottenham'ın hücum hattındaki değişiklikler, takımın her zaman hücum futbolunu desteklemiş olması nedeniyle futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Igor Thiago'nun olası transferi, takımın gelecek sezonki ambisyonlarının bir göstergesi olacak.