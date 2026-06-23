Erling Haaland'ın dublesi Norveç'i 26 yıl sonra play-off'a taşıdı

·56·Spor
Erling Haaland'ın dublesi Norveç'i 26 yıl sonra play-off'a taşıdı

Norveç milli takımı, Dünya Kupası grup aşaması kapsamında Senegal'i 3-1 mağlup ederek erken dönemde çeyrek final biletini kaptı. İskandinavlar için bu sonuç tarihi bir önem taşıyor, çünkü takım en son 1998'de Fransa'da düzenlenen turnuvada gruplardan çıkmayı başarmıştı. Goal.com haberine göre.

New York'taki görkemli stadyumda oynanan mücadele, yıldızların çarpışması olarak nitelendirildi. Erling Haaland, Sadio Mane ve Martin Ødegaard gibi isimler sahada yer alsa da, maçın kaderini çoğunlukla beklenmedik kahramanlar ve Senegal savunmasındaki hatalar belirledi. Maçın 43. dakikasında yedek kulübesinden gelen Marcus Pedersen, Kalidou Koulibaly'nin hatasını değerlendirerek skoru 1-0'a getirdi.

Erling Haaland'ın tarihi rekoru

İkinci yarının başlamasıyla birlikte sahneye dünyanın en tehlikeli forvetlerinden biri olan Erling Haaland çıktı. Martin Ødegaard'ın şık pası sonrası kaleci Edouard Mendy'yi avlayan Haaland, skoru 2-0'a taşıdı. Senegal adına Ismaila Sarr farkı azaltsa da, Haaland'ın ikinci golü Afrikalıların umutlarını tamamen söndürdü.

Opta Sports verilerine göre Erling Haaland, Dünya Kupası tarihinde ilk iki maçında duble yapan altıncı futbolcu oldu. Bu istatistikle Harry Kane (2018) ve efsanevi Just Fontaine (1958) gibi yıldızların yanına adını yazdırdı. Norveçli forvet, fiziksel üstünlüğü ve soğukkanlılığıyla rakip savunmacıları çaresiz bıraktı.

Senegal milli takımı maç sonuna kadar mücadeleyi sürdürdü. Hakemin eklediği duraklama dakikalarında Sarr bir gol daha bularak skoru 3-2'ye getirdi ancak bu, Norveçlilerin galibiyetini engellemeye yetmedi. Senegal takımının turnuva başından beri çeşitli iç çatışmalar ve düzensizliklerle gündemde olması, oyunlarına da yansıdı.

Şu anda Norveç ve Fransa milli takımları gruplarında eşit puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Averaj bakımından Norveçliler ikinci sırada bulunuyor. Grup liderini belirleyecek kritik mücadele Cuma günü bu iki dev ekip arasında oynanacak. Norveç için bu maç, play-off öncesi gücünü bir kez daha test etmek için harika bir fırsat.

Dünya KupasıErling HaalandNorveçSenegalFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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