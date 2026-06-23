Eldor Shomurodov: «Kolombiya maçındaki hataları tekrarlamayacağız!»

Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışının ardından futbolseverlerin ilgi odağı haline gelen Özbekistan milli takımı, bugün grup aşamasındaki en kritik maçlardan birine çıkıyor. Milli takım kaptanı ve gol kralı Eldor Shomurodov ilk turda Kolombiya'ya karşı (1:3) oynanan maçtaki hatalar ve önlerindeki sorumluluklar hakkında konuştu.

Kaptanın itirafı: İlk yarıda neler ters gitti?

Milli takım lideri, Kolombiya karşısında oynanan maçın ilk yarısında takım oyunundaki eksikliklerin göze çarptığını belirterek bunun asıl nedenlerini açıkladı:

«Bence Kolombiya'ya karşı ilk yarıdaki hatalarımızın temel sebebi, teknik direktörün talimatlarını tam olarak yerine getiremememizdi. Artık bu tür hataları tekrarlamamaya çalışacağız; kendi oyunumuzu sergilemeye, topa daha fazla sahip olmaya ve gol pozisyonları yaratmaya odaklanacağız», dedi takım kaptanı.

Tarihi çıkış ve unutulmaz ilk gol

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasındaki karşılaşma bu yılın 18 Haziran tarihinde oynanmıştı. Maç 1:3'lük skorla rakip lehine sonuçlanmış olsa da, bu mücadele Özbek futbol tarihine altın harflerle kazındı:

İlk adım: Bu karşılaşma, Özbekistan milli takımının tarihindeki ilk Dünya Kupası final aşaması maçı olarak rekorlar sayfasına geçti.

Tarihi gol: Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzün sahibi ise yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev oldu.

Bugün Houston'da ölüm kalım maçı!

Dünya Kupası 'K' grubundaki durumu tamamen değiştirmesi beklenen bir sonraki karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Eldor Shomurodov önderliğindeki temsilcilerimiz, Portekiz yıldızlarına karşı sahaya çıkacaklar.

Bu heyecan dolu mücadele, ABD'nin Houston şehrinde bulunan görkemli «NRG Stadium» arenasında oynanacak. Puan almak, her iki takım için de bir sonraki aşamaya geçme kaderini belirleyecek kritik öneme sahip.

Rekorlar kaptanı: Türkiye gol kralı yeni zaferlere doğru

Eldor Shomurodov sadece milli takımda değil, kulüp düzeyinde de kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Türkiye'nin «Istanbul Başakşehir» kulübü forması giyen 30 yaşındaki forvetimiz, Süper Lig'deki ilk sezonunda gerçek bir fırtına estirdi:

Türkiye'nin kralı: Eldor, şampiyona boyunca rakiplerinin ağlarını 22 kez sarsarak Türkiye üst liginin mutlak gol kralı oldu.

Milli takım efsanesi: Shomurodov, Özbekistan milli takımı formasıyla bugüne kadar 93 maçta görev alıp toplam 44 gol atmayı başardı. Bu istatistik, Özbek futbol tarihinin mutlak rekoru olarak kabul ediliyor.

Taraftarlar, bugünkü sengit mücadelede Türkiye'yi dize getiren kaptanımızdan Portekiz kalesine de goller bekliyor. İleri, Özbekistan!