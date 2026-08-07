Yan Diomande neden Liverpool yerine Real Madrid'i seçti

Yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından biri nihayet sonuçlandı ve yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande resmen Real Madrid kadrosuna katıldı. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, başlangıçta futbolcu için başlıca adaylar olarak görülen Liverpool ve Paris Saint-Germain bu yarışta kaybetti. İngiliz kulübünün yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde bir geçiş süreci yaşadığı ve bu durumun genç futbolcunun kararsız kalmasına neden olduğu belirtiliyor. Goal.com haber veriyor.

Başlangıçta Yan Diomande için Merseyside ekibine transfer olmak ve Mohamed Salah'ın yerini almak fikri cazip görünüyordu. Ancak temsilcileri Roc Nation, Liverpool'daki mevcut ortamın gerçek bir geçiş sürecinden geçtiğini fark ederek diğer seçenekleri de değerlendirmeye başladı. Tam bu sırada Madrid kulübü devreye girerek transfer yarışında büyük bir dönüş yapmayı başardı.

José Mourinho'nun belirleyici telefonu

Real Madrid'in bu transferde galip gelmesinin başlıca nedenlerinden biri, deneyimli teknik direktör José Mourinho'nun kişisel müdahalesi oldu. İspanya'nın başkentinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürüten Portekizli teknik adam, Yan Diomande ile doğrudan telefon görüşmesi yaptı. Futbolcunun menajeri Nathan Campbell'ın sözlerine göre bu görüşme transferin kaderini belirledi.

Roc Nation temsilcisinin belirttiğine göre José Mourinho'nun Fransızca akıcı konuşabilmesi tarafları şaşırttı. Teknik adam futbolcuya taktik fikirlerini, takım projesini ve ilk 11'de nasıl yer alabileceğini ayrıntılı şekilde anlattı. Bu samimi ve derin iletişim, genç yeteneğin Madrid lehine karar vermesinde en önemli etken oldu.

Transfer bedeli ve mali ayrıntılar

Real Madrid bu transfer için RB Leipzig'e toplamda 140 milyon avroya kadar (yaklaşık 120 milyon sterlin) ödeme yapmayı kabul etti. Anlaşmaya göre peşin ödeme 125 milyon avro olacak, 15 milyon avro daha ise çeşitli bonuslar şeklinde ödenecek. Alman kulübü yaz boyunca bonservis bedelini 130 milyon avronun altına indirmediği için Liverpool ve Paris Saint-Germain sonunda tereddüt yaşadı.

Goal.com'un haberine göre Paris Saint-Germain de Alman kulübüyle görüşmelerde ilerleme kaydetmişti, ancak Real Madrid'in kararlı hamleleri ve mali teklifi her şeyi değiştirdi. Madrid ekibi futbolcuya yalnızca para değil, gelecekteki gelişimi için bir strateji de sundu.

Kulüp yetkilileri Vinicius Junior gibi yıldızların kariyerlerini örnek göstererek kanat oyuncusunun Santiago Bernabéu'da nasıl dünya seviyesine ulaşabileceğini somut biçimde anlattı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma arzusu ve net kariyer planı, eski Leganés altyapı oyuncusunun nihai kararını tamamen belirledi.