En uzun maç: Fransa, Irak'ı mağlup ederek play-off'a yükseldi (video)

·80·Spor
En uzun maç: Fransa, Irak'ı mağlup ederek play-off'a yükseldi (video)

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası, beklenmedik rekorlar ve dramalar sunmaya devam ediyor. I Grubu'nun 2. turunda karşı karşıya gelen Fransa ve Irak milli takımları arasındaki mücadele, sadece atılan gollerle değil, futbol tarihine geçen olağanüstü bir olayla da taraftarların hafızasına kazındı.

Philadelphia'daki görkemli Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan maçta, Avrupa devi rakiplerine hiçbir şans tanımayarak 3:0 skorla net bir galibiyet elde etti.

Yıldızlar geçidi: Mbappe'den duble, Dembele'den tarihi gol

Karşılaşma tamamen Fransızların taktik üstünlüğüyle geçti ve takımın yıldızları kendilerini gösterdi:

  • Kylian Mbappe: Saha içinde gerçek bir liderlik üstlenerek rakip kaleye iki gol gönderdi ve duble yaptı.

  • Ousmane Dembele: Mevcut Ballon d'Or sahibi, bu maçta kariyerinde önemli bir başarıya imza attı; Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü kaydetti.

4 saatlik maraton: Stadyumdaki doğa olayı

SportyTV tarafından verilen bilgilere göre, bu mücadele Dünya Kupaları tarihinin en uzun süren maçı olarak rekorlar kitabına girdi. Karşılaşma toplamda tam 4 saat sürdü! Bunun sebebi sahadaki mücadele değil, Philadelphia semalarındaki şiddetli fırtınaydı:

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala stadyumu şiddetli yağmur bastırdı ve şimşekler çakmaya başladı. Güvenlik gerekçesiyle ikinci yarının başlangıcı iki saat ertelendi.

Eyaletin özel kurallarına göre, stadyum bölgesinde şimşek gözlemlendiğinde, son şimşek çaktıktan sonra en az 30 dakika geçmeden futbolcuların sahaya dönmesine izin verilmez. Bu katı güvenlik önlemi nedeniyle taraftarlar ve futbolcular ikinci yarının başlaması için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Fransa liderliğini pekiştirdi ve play-off'ta!

Bu zorlu ve uzayan maçtaki galibiyetin ardından Fransa milli takımı, iki maçta topladığı 6 puanla I Grubu'nun net lideri oldu ve vaktinden önce play-off biletini kaptı.

Fransızlar, grup aşamasındaki son maçlarını 26 Haziran'da Norveç milli takımına karşı oynayacaklar. Gruptan çıkma meselesini çözmüş olsalar da, bu mücadele Fransızlar için play-off öncesi iyi bir hazırlık niteliği taşıyacak.

FransaIrakKylian MbappeOusmane DembelePhiladelphia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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