Lionel Messi Penaltıyı Kaçırdığı İçin Öfkeli: Arjantin Kaptanı Rekor Kırdı

·5·Spor
Lionel Messi Penaltıyı Kaçırdığı İçin Öfkeli: Arjantin Kaptanı Rekor Kırdı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası kapsamında Avusturya'ya karşı oynanan maçtaki (2:0) pozisyonla ilgili düşüncelerini paylaştı. Maçın ilk dakikalarında penaltıyı değerlendiremeyen efsanevi forvet, bu duruma çok üzüldüğünü gizlemedi. Buna rağmen, deneyimli futbolcu maç boyunca kendini toparlayarak duble yapmayı başardı. Goal.com haber veriyor.

Doha'da oynanan maçın 8. dakikasında Lionel Messi 11 metrelik penaltı vuruşunu hatalı kullandı. Bu, kariyerindeki nadir anlardan biriydi ve top direğin yanından dışarı çıktı. Goal.com'un haberine göre, bu durum Messi'nin turnuva tarihindeki (penaltı serileri hariç) üçüncü başarısız denemesi olarak kayıtlara geçti. Ancak bu hata forveti ruhen yıkmadı.

Maç sonrası verdiği röportajda Lionel Messi öfkesini şu sözlerle açıkladı: "Bugün penaltıyı atamadığım için kendime çok kızdım. Vuruş çok kötüydü. Neyse ki durumu değiştirebildik, skorda öne geçtik ve kritik üç puanı aldık. En önemlisi buydu". Kaptanın sözlerine göre, takım galibiyet planlamış olsa da rakibin direnci beklenenden daha güçlüydü.

Tarihi Rekor ve Grup Liderliği

Lionel Messi maçta iki gol atarak sadece takımına galibiyeti getirmekle kalmadı, aynı zamanda futbol dünyasında yeni bir sayfa açtı. Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 18'e çıkararak Alman efsane forvet Miroslav Klose'nin rekorunu kırdı. Artık Messi, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına elinde tutuyor.

Arjantin milli takımı bu galibiyetle J grubundaki ilk sırasını sağlamlaştırdı ve play-off aşamasına erken yükselme biletini aldı. Şu an Messi'nin hesabında mevcut turnuvanın sadece iki maçında atılmış 5 gol bulunuyor. Bu istatistik, 37 yaşındaki forvetin hala yüksek form düzeyinde olduğunun bir kanıtı.

"Biz Arjantin milli takımıyız ve her rakibe karşı sadece galibiyet için sahaya çıkarız. Bugünkü maç kolay geçmedi, rakip çok hızlı hareket etti ve top kontrolünü sağlamakta zorlandık. Ancak hedefimize ulaştık; son 32 turuna grubunu lider tamamlayarak çıkma görevini yerine getirdik", diye ekledi kaptan.

Bu galibiyet, Arjantin'e turnuvanın belirleyici aşamaları öncesinde psikolojik üstünlük sağlıyor. Messi gibi bir liderin hatadan sonra kendini toparlayıp takımı peşinden sürüklemesi, mevcut dünya şampiyonlarının şampiyonluk unvanını koruma yolundaki temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Takım, sıradaki maçlar öncesinde oyununu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Lionel MessiArgentinaFutbolDünya KupasıRekor
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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