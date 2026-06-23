Kylian Mbappe, Irak Maçındaki İki Saatlik Aranın Kendisini Sinirlendirdiğini Söyledi

·45·Spor
Kylian Mbappe, Irak Maçındaki İki Saatlik Aranın Kendisini Sinirlendirdiğini Söyledi

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappe, Dünya Kupası kapsamında Irak ile oynanan maçtaki olumsuz hava koşullarının ve uzun süren aranın psikolojik durumu üzerindeki etkilerini açıkladı. Philadelphia'da oynanan karşılaşma şiddetli fırtına nedeniyle durdurulmuştu ancak bu zorluklara rağmen Fransızlar 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Goal.com'un haberine göre.

Maç sırasında meydana gelen şiddetli fırtına, organizatörleri güvenlik önlemleri almaya zorladı. Hakemler karşılaşmayı uzun süre durdurarak her iki takımın futbolcularını soyunma odasına gönderdi. Bu beklenmedik ara, sadece taraftarlar için değil, sahadaki yıldızlar için de gerçek bir sınav haline geldi. ESPN'in haberine göre ara yaklaşık iki saat sürdü.

Psikolojik Baskı ve Odaklanma Sorunu

Kylian Mbappe, maç sonrası verdiği röportajda, böyle bir durumda profesyonel düzeyde konsantrasyonu korumanın son derece zor olduğunu vurguladı. Sözlerine göre, dış faktörler nedeniyle oyun ritminin bozulması, futbolcuların psikolojik dengesini olumsuz etkiliyor.

"Çok uzun süren bir gece oldu. Çok zaman geçti ve duygusal olarak çok sinirlendim. Soyunma odasında neredeyse iki saat kalmak ve odaklanmış bir şekilde beklemek çok zor bir görevdi. Maça geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yaptık," diye itiraf etti Fransız forvet.

Buna rağmen Mbappe, sahaya döndüğünde yüksek becerisini sergileyebildi. Karşılaşmada duble yaparak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Bu sonuç, Fransa milli takımının play-off aşamasına erken yükselmesini sağladı.

Irak milli takımı savunmada disiplinli bir oyun sergilemeye çalışsa da, aradan sonra Fransızların baskısına dayanamadı. Mbappe'nin golleri ve takım oyununun seviyesi, Fransa'nın turnuvanın ana favorilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Normalde bu tür uzun aralar, rakibin hücum temposunu bozabildikleri için underdog takımlar için faydalı olabilir. Ancak Fransa gibi deneyimli takımlar, soyunma odasındaki stratejik görüşmeler ve teknik ekibin talimatları sayesinde durumu kendi lehine çevirmeyi başardı.

Bu galibiyetin ardından Fransa milli takımı grubundaki liderliğini pekiştirdi. Kylian Mbappe ise modern futbolda sadece fiziksel değil, psikolojik hazırlığın da zaferin anahtarı olduğunu pratikte gösterdi.

Kylian MbappeFransaIrakDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Atletico Madrid, Julian Alvarez transferi için Arsenal ile sürpriz anlaşmaya hazırAtletico Madrid, Julian Alvarez transferi için Arsenal ile sürpriz anlaşmaya hazırBugün, 14:17Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi Artık Maradona ve Pele ile Aynı Seviyede DeğilZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi Artık Maradona ve Pele ile Aynı Seviyede DeğilBugün, 13:51Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'yu savundu: "Rakamlar onun lehine konuşuyor"Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'yu savundu: "Rakamlar onun lehine konuşuyor"Bugün, 13:18Kylian Mbappe ve Lionel Messi Arasındaki Yarış: Fransız Yıldız Rekorlar Hakkında KonuştuKylian Mbappe ve Lionel Messi Arasındaki Yarış: Fransız Yıldız Rekorlar Hakkında KonuştuBugün, 12:37Lionel Messi Penaltıyı Kaçırdığı İçin Öfkeli: Arjantin Kaptanı Rekor KırdıLionel Messi Penaltıyı Kaçırdığı İçin Öfkeli: Arjantin Kaptanı Rekor KırdıBugün, 12:35Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptıCristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptıBugün, 12:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı