Houston'daki Özbek taraftarlar büyük bir futbol şöleni düzenledi (video)

Bugün dünya kupası grup aşaması kapsamında bir dizi ilginç karşılaşma gerçekleşecek. Günün en büyük ve Özbek taraftarlar için en çok beklenen mücadelelerinden biri Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasında oynanacak.

Tarihi karşılaşma Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak. Özbekistan milli takımı, turnuvanın favorilerinden biri olan ve yıldız kadroya sahip Portekiz'e karşı onurlu bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

Şu anda ABD'de bulunan Özbek futbolseverler, maç öncesinde Houston şehrindeki «Fan-fest» etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikten paylaşılan görüntülerde, yüzlerce taraftarın milli takım formaları, doppi ve geleneksel başlıklarla bayram havasında katılım sağladığı görülüyor. Alanda Özbekistan bayrakları dalgalanırken, taraftarlar hep birlikte şarkılar ve sloganlar söyledi.

Davul ve karnay sesleri eşliğinde devam eden etkinlik, gerçek bir futbol şölenine dönüştü. Toplananlar ellerini kaldırarak milli takıma destek verdi ve galibiyet dilekleriyle tezahüratlar yaptı.

Sunucu, "Canım Özbekistan'a sadece galibiyet yakışır!" diyerek taraftarları coşturdu. Onun sözleri, alandaki yüzlerce vatandaş tarafından yüksek sesle yankılandı.

Taraftarlar arasında Özbekistan bayrağına sarılanlar, milli doppi ve beyaz kalpaklarla gelenler çoğunluktaydı. Bazı katılımcılar ellerinde bayraklar sallarken, diğerleri ise telefonlarıyla bu tarihi anları kaydetti.

Videodaki yüksek enerji, Özbeklerin dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, milli takımı tek yürek olarak desteklediklerini gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları da taraftarların bu gösterisini sıcak karşıladı. Yorumlarda Özbekistan'a galibiyet dileyen ve başka ülkelerde olmalarına rağmen milli takıma destek verdiklerini belirtenler çok oldu.

Portekiz ile yapılacak mücadele milli takımımız için büyük önem taşıyor. Rakip dünya futbolunun yıldızlarıyla dolu olsa da, Özbek taraftarlar «Beyaz Kurtlar»dan cesur bir futbol ve olumlu bir sonuç bekliyor.

Houston'daki «Fan-fest»te yankılanan şarkılar, sloganlar ve milli bayraklar, Özbekistan milli takımına okyanus ötesinden gönderilen devasa bir destek sembolüne dönüştü.