Zenit Saint Petersburg'un eski futbolcusu Aleksey Gasilin, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında yer alan Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki karşılaşma hakkında görüşlerini paylaştı.

Eski futbolcu, taraftarları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki muhtemel son katılımlarının tadını çıkarmaya çağırdı. Ona göre, futbol tarihinin bu iki büyük yıldızı için bu turnuva, büyük sahnedeki son performanslarından biri olabilir.

Sovetskiy Sport'un aktardığına göre Gasilin, "Messi ve Ronaldo'nun oyununun keyfini çıkarın. Bu yıldızların Dünya Kupası'ndaki son performanslarından mutluluk duyun" dedi.

Gasilin, Portekiz - Özbekistan mücadelesinde Cristiano Ronaldo'dan yüksek bir skor beklediğini de gizlemedi. Portekizli forvetin iki gol atarak eleştirmenlere cevap vereceğini öngördü.

Eski futbolcu, "Ronaldo rahatlıkla duble yapar, ardından eleştirmenlere susmalarını söyler" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımının temel liderlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle Özbekistan savunmacılarının, özellikle ceza sahası içinde, deneyimli forveti bir an bile boş bırakmaması gerekiyor.

Ancak "Beyaz Kurtlar" da yıldızlı rakibe karşı onurlu bir direnç göstermek ve Dünya Kupası'ndaki ilk olumlu sonucunu almak amacıyla sahaya çıkacak.

Portekiz ve Özbekistan arasındaki karşılaşma bugün, 23 Haziran'da oynanacak. Maçın Taşkent saatiyle 22:00'de başlaması planlanıyor.

Karşılaşmada ana odak noktası Ronaldo'nun hareketleri, Özbekistan savunmasının disiplini ve iki takımın galibiyet için vereceği mücadele olacak.