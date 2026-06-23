Bayern, Olise için rekor ücret talep ediyor

Bayern München, takımın liderlerinden Michael Olise ile kolayca vedalaşmak istemiyor. Alman devi, Fransız futbolcusunu ancak rekor düzeyde bir teklif gelmesi durumunda satmayı değerlendirebilir.

Gazeteci Roberto Gomes'in haberine göre, Bayern yönetimi Real Madrid'e Olise konusundaki pozisyonunu bildirdi.

Kaynağın belirttiğine göre, Münih ekibi bu yaz 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 222 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelirse müzakerelere başlamaya hazır.

Bu rakam, futbol tarihinin en pahalı transferine denk geliyor. 2017 yılında Paris Saint-Germain, Brezilyalı Neymar'ı Barcelona'dan tam 222 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Bu anlaşma şu ana kadar dünya futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kalmaya devam ediyor. Eğer Olise için bundan daha yüksek bir meblağ ödenirse, Fransız futbolcusu yeni bir rekor kırabilir.

Michael Olise şu anda Fransa milli takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Fransızlar, grup aşamasında altı puan toplayarak erkenden play-off biletini kaptı.

Olise geçen sezon Bayern'in en etkili oyuncularından biri oldu. Tüm kulvarlarda toplam 52 maça çıkarak 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

Fransız kanat oyuncusu, 2024 yazında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden Bayern'e katılmıştı. Kısa sürede Münih ekibinin hücum hattındaki ana yaratıcı güçlerinden biri haline geldi.

Real Madrid'in Olise ile ilgilenmesine rağmen, Bayern'in belirlediği çok yüksek fiyat transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilir.

Alman kulübü, futbolcuyu gelecek projelerinin önemli bir parçası olarak görüyor ve onu ancak reddedilemeyecek düzeyde bir teklif karşılığında bırakmaya niyetli.