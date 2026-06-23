Ronaldo Özbekistan'a karşı duble yaptı

·1·Spor
Ronaldo Özbekistan'a karşı duble yaptı

2026 Dünya Kupası "K" grubu ikinci turunda karşı karşıya gelen Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki mücadele 4-0 sonuçlandı.

Portekiz milli takımının forveti Cristiano Ronaldo, bu maçta Özbekistan kalesini iki kez sarsarak duble yaptı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Portekizliler skoru açtı. Kanattan gelen ortanın ardından Ronaldo, Abduvohid Nematov'un koruduğu kaleye topu gönderdi.

17. dakikada Portekiz üstünlüğünü artırdı. Nuno Mendes, serbest vuruşu gole çevirerek takımının ikinci golünü kaydetti.

37. dakikada Ronaldo bir kez daha ustalığını konuşturdu. 41 yaşındaki forvet, maçtaki ikinci golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarının 60. dakikasında ise Abduqodir Husanov topu kendi kalesine gönderdi. Böylece Portekiz'in üstünlüğü dört gole ulaştı.

Ronaldo, Özbekistan'a karşı attığı duble ile Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

2026 Dünya Kupası. Grup aşaması, 2. tur

Portekiz — Özbekistan — 4:0

Goller: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduqodir Husanov, 60 — kontragol.

Haberin yayınlandığı sırada maçın 77. dakikası oynanmaktadır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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