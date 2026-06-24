İngiltere Gana ile Berabere Kaldı: Thomas Tuchel'in Öğrencileri Boston'da Gol Atamadı

·36·Spor
İngiltere Gana ile Berabere Kaldı: Thomas Tuchel'in Öğrencileri Boston'da Gol Atamadı

Dünya Kupası grup aşamasında İngiltere milli takımı Gana ile karşı karşıya geldi ve beklenmedik bir 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İlk turda Hırvatistan karşısında alınan net galibiyetten sonra taraftarlar "Three Lions"dan daha etkili bir oyun bekliyordu, ancak Thomas Tuchel yönetimindeki takım hücum hattında ciddi sorunlar yaşadı. Goal.com'un haberine göre.

Maçın ilk yarısında İngiltere, topa sahip olma ve alan üstünlüğüne rağmen Gana savunmasını aşmakta zorlandı. Orta saha oyuncusu Declan Rice serbest vuruşu değerlendiremezken, takım kaptanı Harry Kane rakip savunmacılar tarafından bloke edildi. Goal.com'un bildirdiğine göre, İngilizler ilk 45 dakikada rakip kaleye tek bir isabetli şut çekemedi.

İkinci yarıda oyunun temposu biraz değişti. Anthony Gordon ve Harry Kane, Gana kalecisi Benjamin Asare'yi çalıştırdı ancak bu şutlar ciddi bir tehlike yaratmadı. Thomas Tuchel, oyunu güçlendirmek amacıyla yedek kulübesinden Bukayo Saka ve Morgan Rogers gibi oyuncuları oyuna sürse de gol yollarında sonuç alınamadı.

Son dakikalardaki baskı ve şanssızlık

Maçın son beş dakikasında İngiltere gerçek gol pozisyonları yakaladı. Bukayo Saka'nın şutu kaleci tarafından kurtarılırken, Nico O'Reilly'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa ilk ulaşan Harry Kane ise uygun fırsatı değerlendiremeyerek topu auta gönderdi.

Bu beraberlik sonucunda İngiltere milli takımı, L grubunda liderliği erkenden garantileme fırsatını kaçırdı. Takımın yıldız oyuncuları Jude Bellingham ve Anthony Gordon'un beklenen performansı sergileyememesi uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle Harry Kane'in birçok pozisyonu harcaması, takımın genel hücum etkinliğini olumsuz etkiledi.

Gana milli takımı ise disiplinli savunması sayesinde güçlü rakibinden bir puan koparmayı başardı. İngiliz savunmacılar Semenyo'ya karşı güvenli bir oyun sergileyerek kalelerini korusalar da, hücumdaki etkisizlik takımın gruptaki durumunu biraz zorlaştırdı. Artık Thomas Tuchel'in öğrencileri, bir üst tura çıkma meselesini çözmek için son turda tüm güçlerini ortaya koymak zorunda kalacaklar.

İngiltereGanaDünya KupasıHarry KaneThomas Tuchel
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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