Eldor Shomurodov: Ağır mağlubiyet için taraftarlardan özür dileriz (video)

·114·Spor
Eldor Shomurodov: Ağır mağlubiyet için taraftarlardan özür dileriz (video)

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz'e karşı oynanan maçın ardından görüşlerini paylaştı.

«Beyaz Kurtlar», güçlü rakibine 0-5 mağlup oldu. Shomurodov, sonucun ağır olduğunu kabul ederken, futbolcuların sahada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı.

Milli takım kaptanı, «0-5 ağır bir mağlubiyet. Ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık» dedi.

Ona göre, Portekiz gibi yüksek seviyeli ve kadrosunda bireysel yeteneği güçlü birçok futbolcu bulunan bir takıma karşı sadece maksimum çaba göstermek bile yeterli olmayabilir.

Bu tür maçlarda şans faktörü de önemlidir. Portekizli futbolcular, her küçük hatayı değerlendirip maçın kaderini belirleme kapasitesine sahip.

Shomurodov, «Portekiz gibi güçlü bir takıma karşı mücadele ederken her şeyini vermek yetersiz kalabilir. Şans da yanınızda olmalı çünkü rakipte bireysel olarak çok güçlü oyuncular var» şeklinde konuştu.

Milli takım kaptanı, ağır skorlu mağlubiyetin taraftarları için üzücü olduğunun farkında olduğunu belirterek tüm takım adına özür diledi.

Forvet oyuncusu, «Ağır mağlubiyet için taraftarlardan özür dileriz» dedi.

Özbekistan milli takımı şimdi tüm dikkatini grup aşamasının son maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı mücadeleye verecek.

Shomurodov, takımın bu maça iyi hazırlanacağını ve sahaya sadece galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

«Kongo DR maçına iyi hazırlanmaya çalışacağız. Eğer her şey yolunda giderse, onları yenmek için sahaya çıkacağız» diye ekledi.

Kongo DR maçı, Özbekistan için Dünya Kupası'ndaki son ve çok kritik sınav olacak. Milli takımımız bu maçta galibiyet alarak taraftarları sevindirmeyi ve turnuru onurlu bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Eldor ShomurodovÖzbekistanPortekizKongo Demokratik Cumhuriyeti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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