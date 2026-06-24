Husanov gözyaşlarını tutamadı, Bernardo ona teselli verdi

·197·Spor
Husanov gözyaşlarını tutamadı, Bernardo ona teselli verdi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan milli takımı Portekiz ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Avrupalıların 5-0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı.

Final düdüğü çaldığında sahada duygusal anlar yaşandı. Özbekistan milli takımı ve Manchester City savunmacısı Abduqodir Husanov, ağır mağlubiyetin ardından duygularına hakim olamadı.

Genç savunmacı gözyaşlarını tutamayarak sahada kaldı. Bu durum, maç sonucunun milli takım futbolcuları için ne kadar ağır olduğunu gösterdi.

Dikkat çeken detay ise, Husanov'un yanına ilk gelenlerin başında Portekiz milli takım oyuncusu Bernardo Silva'nın olmasıydı.

Husanov'un eski takım arkadaşı olan Bernardo, Özbek futbolcusunu teselli etmeye ve ona moral vermeye çalıştı. İki futbolcu arasındaki bu samimi an, futbolda rekabetin ötesinde saygı ve insanlığın da önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Abduqodir Husanov, maç boyunca güçlü bir hücum hattına sahip olan Portekiz'e karşı mücadele etti. Ancak ağır skorlu mağlubiyet futbolcuyu derinden etkiledi.

Buna rağmen, Özbekistan milli takımının play-off aşamasına çıkma şansı henüz tamamen yok olmadı.

İkinci turun ardından Portekiz, 4 puan toplayarak K grubunda liderliğini sürdürüyor. Özbekistan ise henüz puanla tanışamadı.

Grup aşamasının son turunda Portekiz, 28 Haziran'da Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Özbekistan milli takımı ise üçüncü sıra için Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sahaya çıkacak.

«Beyaz Kurtlar» için son turdaki mücadele, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyet ve bir üst tura çıkma şansını korumak adına kritik önem taşıyor.

Abduqodir HusanovBernardo SilvaManchester CityÖzbekistanPortekiz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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