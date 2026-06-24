Milli takımımızın başarısızlığının 3 temel nedeni...

·76·Spor
Milli takımımızın başarısızlığının 3 temel nedeni...

Tarihimizdeki ilk Dünya Kupası maceramız beklediğimiz gibi geçmiyor. Portekiz karşısındaki 0:5 farklı mağlubiyetin ardından Özbekistan milli takımı, play-off turuna çıkma şansını neredeyse kaybetti. İki maçta sadece bir gol atabildik ve kalemizde 8 gol gördük.

Maçın ardından takımımızın lideri ve Manchester City savunmacısı Abdukodir Khusanov'un gözyaşlarını görmek tüm futbolseverleri derinden üzdü. Ancak bu mağlubiyetin arkasında acı bir gerçek vardı: sahada rakibe neredeyse hiç direnç gösteremedik ve basit pozisyonlarda top kayıpları yaşadık.

Peki, tarihi bir turnuvadaki bu başarısızlığın nedenleri nelerdi? Gelin, duruma objektif bir şekilde bakalım ve 3 ana faktörü analiz edelim.

1. Büyük sahnedeki heyecan ve seviye farkı

Asya Kupası'nda ve kıta genelinde takımımız fena oynamıyor ancak Dünya Kupası'nın temposu ve baskısı bambaşka bir seviye. Kadromuzdaki oyuncuların çoğu güçlü Avrupa liglerinde deneyime sahip değil ve birçoğu Orta Doğu dışında oynamadı.

Kolombiya ve Portekiz'in sunduğu yüksek hıza oyuncularımız ayak uyduramadı. Yoğun stres nedeniyle basit teknik hatalar zinciri oluştu:

  • Pas hataları;

  • Pozisyon alma hataları;

  • Rakibe kolayca top kaptırma.

Örneğin, Portekiz maçında yapılan benzer basit bir hata yüzünden kalemizde serbest vuruş oldu ve ikinci golü yedik. Takımın turnuvaya ne zihinsel ne de taktiksel olarak hazır olmadığı görüldü.

2. Sonuçları düşünülmeyen «Antrenör rotasyonu»

Takımın bugünkü durumunu anlamak için yakın geçmişe dönmek gerekiyor. Milli takımımızın bugünkü temelini Slovenyalı uzman Srečko Katanec kurmuştu. Onun yönetiminde 2023 Asya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldik. Ancak 2025 kışında Katanec sağlık sorunları nedeniyle beklenmedik bir şekilde ayrıldı. O dönemde takım eleme grubunda 2. sırada ve avantajlı bir konumdaydı.

Ardından takımı yerel efsanemiz Timur Kapadze devraldı. Onun yönetiminde Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası biletini erkenden garantiledi. Her şey çok mantıklı ve güzel ilerliyordu.

Kırılma noktası: Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA), Dünya Kupası'na takımı daha ünlü bir yabancı uzmanın götürmesi gerektiğini düşündü ve Fabio Cannavaroile anlaştı. Cannavaro'nun teknik direktörlük kariyeri zaten oldukça tartışmalıydı (birçok takımda başarı yakalayamamıştı). Sonuç olarak, turnuva öncesi yapılan bu riskli hamle meyvesini vermedi.

3. Güçlü rakipler ve kaynak yetersizliği (Kadro değeri)

Acı da olsa kabul etmek gerekir: oyuncularımızın bireysel yetenekleri henüz dünya elitleri seviyesinde değil. Emek ve gayreti takdir ediyoruz ancak rakamlar yalan söylemez.

Gösterge

Milli takımımızın durumu

Dünya Kupası kadro değeri sıralaması

35. sıra (en ucuz takımlardan biri)

Takım yaşı

En yaşlı değil (sorun yaşta değil, yetenekte)

Avrupa'nın üst düzey kulüplerindeki temsilciler

Bir elin parmaklarını geçmez

Devletimiz tarafından futbol altyapısını geliştirmek ve akademiler açmak adına büyük reformlar yapılıyor. Ancak futbol, uzun vadeli bir yatırımdır. Bugün dikilen ağaç yarın meyve vermez. Bunun için yıllar gerekir.

Sıradaki adım: Başımız dik bir şekilde veda etmek

Belki 10 yıl sonra Özbekistan dev takımlarla başa baş oynayacak. Ancak şu anki gerçeklik bu. Şimdi en önemli görev, gruptaki son maçı onurlu bir şekilde tamamlamak.

Önümüzde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak maç var. Gençlerimizden son maçta tüm potansiyellerini göstermelerini, taraftarlarımız ve ülkemiz için sahayı başları dik bir şekilde terk etmelerini bekliyoruz. İleri, Özbekistan!

ÖzbekistanPortekizManchester CityAbdukodir KhusanovSrečko Katanec
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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