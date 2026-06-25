Neymar'ın Babasından Duygusal Mesaj: Brezilyalı Yıldız Sahalara Dönüyor

·43·Spor
Neymar'ın Babasından Duygusal Mesaj: Brezilyalı Yıldız Sahalara Dönüyor

Brezilya milli takımının efsanevi hücum oyuncusu Neymar, uzun bir aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Futbolcunun babası, oğlunun dönüşü öncesinde sosyal medyada herkesi heyecanlandıran motivasyonel bir video paylaştı. Bu mesaj sadece futbolcu için değil, tüm Brezilya halkı için bir destek niteliği taşıyor. Goal.com'un haberine göre.

Neymar'ın babasının Instagram sayfasında paylaştığı videoda, futbolcunun soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı ateşli konuşma yer alıyor. Neymar, videoda çocukluğundan beri babasından aldığı en önemli dersi hatırlatıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, bu görüntüler Mayıs 2025'teki Kings League Brazil finali sırasında kaydedilmiş olsa da şu anki durumda yeniden güncelliğini koruyor.

"Babam bana her zaman şunu söylerdi: 'Oğlum, koş, elinden gelenin en iyisini yap, sahaya hayatının son maçıymış gibi çık'. Bu yüzden kardeşlerim, sanki ömrünüzün son günüymüş gibi mücadele edin", — diyor Neymar videoda. Bu sözlerin, Brezilya milli takımının İskoçya ile oynayacağı kritik maç öncesinde futbolcuların moralini yükseltmesi bekleniyor.

Sakatlık Sonrası Dönüş

Şu an 34 yaşında olan Neymar, bu yılın 17 Mayıs'ında Santos formasıyla Coritiba'ya karşı oynanan maçta kaval kemiğinden sakatlanmıştı. O dönemde birçok kişi, deneyimli hücum oyuncusunun uluslararası turnuvalara katılımının tehlikeye girmesinden endişe etmişti. Ancak Miami'de gerçekleşen rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı ve doktorlar ona onay verdi.

Bilgilere göre Neymar, İskoçya maçında yedek kulübesinde yer alacak. İlk 11'de başlamasa bile, dönüşü ve soyunma odasındaki varlığı 'Selesao' için büyük bir psikolojik avantaj sağlayacak. Brezilya milli takımı, bu karşılaşma ile turnuvanın bir sonraki aşamasına geçmeyi hedefliyor.

Neymar'ın babası tarafından hazırlanan videoda, futbolcunun milli takımdaki en parlak anları, buna 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ağlarına gönderdiği şık gol de dahil yer alıyor. Bu kareler, Neymar'ın Brezilya futbolu için ne kadar önemli bir figür olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Şu anda vatanında Santos kulübü adına mücadele etse de Neymar, milli takımın ana lideri ve tılsımı olmaya devam ediyor. Onun her hareketi ve sahalara dönüşü milyonlarca taraftar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İskoçya maçı, Neymar için yeni bir zafer yolculuğunun başlangıcı olabilir.

NeymarBrezilyaFutbolSantosSakatlık
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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