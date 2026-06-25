Chelsea Savunmasını Güçlendiriyor: Maxence Lacroix Transferi Yakın

Londralı Chelsea kulübü, yeni sezon öncesinde kadroyu köklü bir şekilde yeniden yapılandırma sürecini sürdürüyor. Takım yönetimi, savunma merkezini güçlendirmek amacıyla Crystal Palace oyuncusu Maxence Lacroix'ya ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu transfer, Londra kulübünün yaz transfer penceresindeki öncelikli hedeflerinden biri haline geldi. Goal.com haberine göre.

The Telegraph tarafından paylaşılan bilgilere göre Chelsea, kısa süre içinde Lacroix için resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki savunmacıyı Levi Colwill ile rekabet edebilecek ve takım savunmasını yeni bir seviyeye taşıyacak ideal aday olarak görüyor. Lacroix'nın fiziksel durumu ve Premier League deneyimiyle yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun sistemine uyum sağlaması bekleniyor.

Trevoh Chalobah İtalya'ya gidebilir

Yeni savunmacıyı transfer etmek için gerekli bütçeyi oluşturmak amacıyla Chelsea, altyapıdan yetişen Trevoh Chalobah'yı satmaya hazır. Şu anda İngiltere milli takımında yer alan savunmacıya, İtalya Serie A ekibi Como ciddi ilgi gösteriyor. İlginç olan ise, Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ın Chalobah ile daha önce Chelsea'de birlikte oynamış olması ve onun yeteneklerini yakından tanıması.

Chelsea yönetimi Chalobah'yı kadrodan zorla göndermek istemiyor, ancak finansal istikrarı korumak ve Lacroix transferini finanse etmek için uygun teklifleri değerlendirmeye açık. Chalobah'nın daha önce Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymiş olması da müzakere sürecinde özel bir rol oynayabilir.

Büyük değişimlerin eşiğindeki takım

Londralıların kadrosunda sadece savunma merkezi değil, diğer pozisyonlar da gözden geçiriliyor. Kulüp, Marc Cucurella transferi konusunda Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Atalanta oyuncusu Marco Palestra ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, sağ bek Malo Gusto takımdan ayrılarak Manchester City'ye katılabilir.

Hücum hattını güçlendirme çalışmaları da durmuş değil. Chelsea, Aston Villa yıldızı Morgan Rogers için mücadeleyi sürdürüyor. Bu yarışta Arsenal favori görülse de, Maviler son dakikaya kadar savaşmaya kararlı. Bu kapsamlı değişiklikler, Xabi Alonso dönemi başlamadan önce takımı tamamen yenileme stratejisinin bir parçasıdır.