MLS Kulüpleri Christian Pulisic İçin Yarışıyor: Milan Oyuncuyu Bırakmak İstemiyor

·21·Spor
MLS Kulüpleri Christian Pulisic İçin Yarışıyor: Milan Oyuncuyu Bırakmak İstemiyor

ABD milli takımının kaptanı ve Milan'ın hücum oyuncusu Christian Pulisic'in kariyerine okyanus ötesinde devam edebileceği yönündeki haberler futbol dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle New York City, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak İtalyan devi şu an için yıldızını satmaya niyetli değil. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

The Athletic'in bildirdiğine göre, birçok MLS kulübü 2026 Dünya Kupası'nın ardından Pulisic'i Kuzey Amerika'ya geri getirmeyi planlıyor. New York City, bu transferle sadece kadroyu güçlendirmeyi değil, aynı zamanda 2027'de açılması beklenen yeni stadyum açılışı için büyük bir yankı uyandırmayı hedefliyor. City Group bünyesinde yer alan ekip, daha önce Frank Lampard, Andrea Pirlo ve David Villa gibi efsaneleri kadrosuna katmıştı.

Milan'ın Direnci ve Yeni Teknik Direktörün Planı

MLS ekipleri yüksek meblağlar teklif etmeye hazır olsa da, Milan yönetimi futbolcuyu projenin önemli bir parçası olarak görüyor. "Rossoneri", Pulisic ile sözleşmeyi 2028'e kadar uzatma opsiyonuna sahip ve şu an için bu imkandan yararlanmayı planlıyor. Takımdaki teknik direktör değişikliği, yani Massimiliano Allegri yerine Manchester United'ın eski hocası Ruben Amorim'in göreve gelmesi de Pulisic'in geleceğini etkileyebilir.

Pulisic'in 2025-26 sezonundaki performansı biraz inişli çıkışlı geçti. Sezona çok yüksek bir seviyede başlamış olsa da, Aralık ayından sonra verimliliği düştü. Sonuç olarak 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi ancak Milan, Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Buna rağmen kulüp yönetimi, onu takımın yüzü olarak tutmak istiyor.

Futbolcu şu an tüm dikkatini Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD milli takımına vermiş durumda. Amerika milli takımı, grup aşamasında Paraguay ve Avustralya'yı mağlup ederek başarılı yürüyüşünü sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle bir maçı kaçıran Christian Pulisic'in yakında kadroya dönmesi bekleniyor.

Goal.com'un haberine dayanarak, Pulisic etrafındaki transfer söylentilerinin önümüzdeki yıllarda MLS'in ana gündem maddesi haline geleceği öngörülüyor. Futbolcunun kendisi şu an için Avrupa'da kalmayı tercih etse de, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra durum tamamen değişebilir.

MilanChristian PulisicMLSTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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