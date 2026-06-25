İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı mağlup etti

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta maçları başladı. B grubunda İsviçre milli takımı, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada'yı 2-1 mağlup ederek gruptaki liderliğini pekiştirdi.

İlk yarı golsiz eşitlikle tamamlandı. Ancak devre arasından sonra İsviçre oyunun temposunu artırdı. 46. dakikada Ruben Vargas takımını öne geçirirken, 57. dakikada Manzambi farkı ikiye çıkardı.

Kanada, 76. dakikada Jonathan David'in golüyle farkı azalttı. Buna rağmen ev sahipleri kalan sürede skoru değiştiremedi ve mağlubiyete uğradı. Böylece İsviçre 7 puanla grubu birinci sırada tamamladı. Kanada ise 4 puanla ikinci sırada kaldı.

DK-2026. B Grubu, 3. Hafta

İsviçre — Kanada — 2:1

Goller: Vargas, 46; Manzambi, 57 — David, 76.

İsviçre: Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.

Kanada: Krepo, Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Shaniyer, Saliba, Ahmad, David, Larin.

Grubun üçüncülüğü için oynanan mücadelede Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti. Maçın 29. dakikasında Alajbegovic skoru açtı. Beş dakika sonra Al Burayk topu kendi kalesine gönderdi.

Katar, 43. dakikada Al Haydos'un golüyle farkı azalttı. Ancak 80. dakikada Mahmic üçüncü golü atarak Bosna'nın galibiyetini garantiledi.

Bu karşılaşma, Bosna Hersek milli takım kaptanı Edin Dzeko için özel bir anlam taşıdı. Deneyimli forvet, milli takım formasıyla 150. maçına çıktı.

Bosna Hersek — Katar — 3:1

Goller: Alajbegovic, 29; Al Burayk, 34 (K.K.); Mahmic, 80 — Al Haydos, 43.

Bosna Hersek: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinac, Bajraktarevic, Shunich, Bashic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

Katar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalam, Fathi, Budiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.

Tur sonuçlarına göre İsviçre 7 puanla grubu birinci, Kanada 4 puanla ikinci sırada tamamladı. Bosna Hersek de 4 puan topladı ancak averajla üçüncü sırada kaldı. Katar ise 1 puanla grubu sonuncu sırada kapattı.