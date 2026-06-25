Neymar uzun süre beklenen dönüşünün ardından gözyaşlarını tutamadı

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından yeniden milli takım formasıyla sahaya çıktı. Dünya Kupası kapsamında İskoçya'ya karşı oynanan maçta (3:0) yedek kulübesinden oyuna giren futbolcu, maç sonunda duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar sadece futbolcu için değil, tüm Brezilya futbol camiası için sembolik bir anlam taşıdı. Goal.com haber veriyor.

34 yaşındaki forvet için bu dönüş kolay olmadı. Goal.com'un haberine göre Neymar, milli takım formasıyla son olarak Ekim 2023'te sahada yer almıştı. Ardından yaşadığı ağır sakatlık — diz bağlarının kopması ve sonrasındaki komplikasyonlar onu tam 981 gün boyunca profesyonel futboldan uzak tuttu. Miami'de oynanan bu karşılaşma, onun iradesinin ve rehabilitasyon sürecindeki yoğun emeğinin bir sonucudur.

Zorlu geçen 981 günlük ara

Neymar ikinci yarıda Matheus Cunha'nın yerine oyuna girdiğinde, stadyum onu alkışlarla karşıladı. Sahada en iyi formunda olmasa da, her hareketi taraftarların dikkatini çekti. Maç bittiğinde saha ortasında diz çökerek gözyaşı döktü. Takım arkadaşları ve efsanevi Ronaldinho'nun onu teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

"Soyunma odasında da ağladım. Ülkeme yeniden yardımcı olabildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum, çok mutluyum", diye belirtti Neymar maç sonrası röportajında. Bu sözleri, uzun süren sakatlıklar ve psikolojik baskının ardından hissettiği rahatlamayı gösteriyor.

Maçın teknik analizine göre Neymar başlangıçta biraz tutuk hareket etti ve dokuz kez top kaybı yaşadı. Ancak zamanla oyun ritmine girdi. Sert şutu İskoçya kalecisi Angus Gunn tarafından güçlükle kurtarıldı; kullandığı korner sonrası Brezilya dördüncü golü atmaya çok yaklaştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu galibiyetle gruptaki liderliklerini pekiştirdi.

Yeni kadrodaki yeri ve rekabet

Şu anda Brezilya kulübü Santos forması giyen Neymar için milli takımın ilk 11'ine dönmek kolay olmayacak. Günümüz Selecao kadrosunda Vinicius Junior, Raphinha ve Matheus Cunha gibi genç ve hızlı yıldızlar ön plana çıkıyor. Carlo Ancelotti deneyimli forvete güvense de, play-off aşamalarında Neymar'ın daha çok "süper yedek" rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Neymar'ın dönüşü Brezilya için sadece taktiksel değil, aynı zamanda manevi açıdan da önemli. Deneyimi ve soyunma odasındaki nüfuzu, kritik maçlarda takıma şüphesiz ek güç katacaktır. Futbolseverler için Neymar'ın yeniden büyük sahneye dönmesi, Dünya Kupası'nın cazibesini artıran unsurlardan biri olacaktır.