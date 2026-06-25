Neymar uzun süre beklenen dönüşünün ardından gözyaşlarını tutamadı

·4·Spor
Neymar uzun süre beklenen dönüşünün ardından gözyaşlarını tutamadı

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından yeniden milli takım formasıyla sahaya çıktı. Dünya Kupası kapsamında İskoçya'ya karşı oynanan maçta (3:0) yedek kulübesinden oyuna giren futbolcu, maç sonunda duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar sadece futbolcu için değil, tüm Brezilya futbol camiası için sembolik bir anlam taşıdı. Goal.com haber veriyor.

34 yaşındaki forvet için bu dönüş kolay olmadı. Goal.com'un haberine göre Neymar, milli takım formasıyla son olarak Ekim 2023'te sahada yer almıştı. Ardından yaşadığı ağır sakatlık — diz bağlarının kopması ve sonrasındaki komplikasyonlar onu tam 981 gün boyunca profesyonel futboldan uzak tuttu. Miami'de oynanan bu karşılaşma, onun iradesinin ve rehabilitasyon sürecindeki yoğun emeğinin bir sonucudur.

Zorlu geçen 981 günlük ara

Neymar ikinci yarıda Matheus Cunha'nın yerine oyuna girdiğinde, stadyum onu alkışlarla karşıladı. Sahada en iyi formunda olmasa da, her hareketi taraftarların dikkatini çekti. Maç bittiğinde saha ortasında diz çökerek gözyaşı döktü. Takım arkadaşları ve efsanevi Ronaldinho'nun onu teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

"Soyunma odasında da ağladım. Ülkeme yeniden yardımcı olabildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum, çok mutluyum", diye belirtti Neymar maç sonrası röportajında. Bu sözleri, uzun süren sakatlıklar ve psikolojik baskının ardından hissettiği rahatlamayı gösteriyor.

Maçın teknik analizine göre Neymar başlangıçta biraz tutuk hareket etti ve dokuz kez top kaybı yaşadı. Ancak zamanla oyun ritmine girdi. Sert şutu İskoçya kalecisi Angus Gunn tarafından güçlükle kurtarıldı; kullandığı korner sonrası Brezilya dördüncü golü atmaya çok yaklaştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu galibiyetle gruptaki liderliklerini pekiştirdi.

Yeni kadrodaki yeri ve rekabet

Şu anda Brezilya kulübü Santos forması giyen Neymar için milli takımın ilk 11'ine dönmek kolay olmayacak. Günümüz Selecao kadrosunda Vinicius Junior, Raphinha ve Matheus Cunha gibi genç ve hızlı yıldızlar ön plana çıkıyor. Carlo Ancelotti deneyimli forvete güvense de, play-off aşamalarında Neymar'ın daha çok "süper yedek" rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Neymar'ın dönüşü Brezilya için sadece taktiksel değil, aynı zamanda manevi açıdan da önemli. Deneyimi ve soyunma odasındaki nüfuzu, kritik maçlarda takıma şüphesiz ek güç katacaktır. Futbolseverler için Neymar'ın yeniden büyük sahneye dönmesi, Dünya Kupası'nın cazibesini artıran unsurlardan biri olacaktır.

NeymarBrezilyaDünya KupasıSantosCarlo Ancelotti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea ve Strasbourg sahiplerine Behruz Karimov tavsiye edildi!Chelsea ve Strasbourg sahiplerine Behruz Karimov tavsiye edildi!Bugün, 12:43Özbekistan Play-off'a Çıkabilecek mi? Her Şey Son Turda Belli OlacakÖzbekistan Play-off'a Çıkabilecek mi? Her Şey Son Turda Belli OlacakBugün, 12:38Mbappe ve Haaland Rekabeti: Neden Messi ve Ronaldo Seviyesine Çıkamıyor?Mbappe ve Haaland Rekabeti: Neden Messi ve Ronaldo Seviyesine Çıkamıyor?Bugün, 12:19Jurgen Klopp, Messi ve Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası performansına hayran kaldığını belirttiJurgen Klopp, Messi ve Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası performansına hayran kaldığını belirttiBugün, 12:14Bosna Hersek Tarihi Bir Sonuçla Play-off'a YükseldiBosna Hersek Tarihi Bir Sonuçla Play-off'a YükseldiBugün, 12:142026 Dünya Kupası play-offlarının ilk eşleşmesi belli oldu2026 Dünya Kupası play-offlarının ilk eşleşmesi belli olduBugün, 12:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı