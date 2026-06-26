İngiltere Milli Takımı Panama Maçında As Kadroyu Kurmak Zorunda

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki belirleyici karşılaşma öncesinde beklenmedik bir baskı altında kaldı. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Hırvatistan karşısında alınan net galibiyetin ardından Gana ile berabere kalarak grubu erkenden lider bitirme fırsatını kaçırdı. Artık Panama ile yapılacak maç sadece bir formalite değil, gruptaki liderliği korumak için kritik bir mücadele niteliği taşıyor. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un analizine göre, Alman teknik adam bu maçta yedek oyunculara şans vermeyi planlıyordu ancak Gana karşısındaki golsüz beraberlik tüm planları değiştirdi. 1/16 final bileti garanti olsa da, grubu lider tamamlamak play-off'un sonraki aşamalarında daha kolay bir rakiple eşleşmek adına son derece önemli. Bu nedenle Tuchel'in Panama maçında risk almadan sahaya en güçlü kadrosunu sürmesi bekleniyor.

Kaleci ve savunma hattındaki sorunlar

Kalede Jordan Pickford'un yerini koruması neredeyse kesin, ancak turnuvadaki mevcut performansı uzmanlar arasında soru işaretleri yaratıyor. Özellikle Gana maçında yaptığı ciddi bir hata nedeniyle kırmızı kart görmenin eşiğine geldi. Buna rağmen, deneyimli kalecinin yerini doldurabilecek uygun bir aday henüz öne çıkmış değil.

Savunmanın sağ kanadında ise durum daha karmaşık. Reece James en iyi formunda olduğunda şüphesiz dünyanın en güçlü savunmacılarından biri, ancak sakatlıklara yatkınlığı yine engel teşkil ediyor. Tino Livramento sakatlığı nedeniyle kampı terk ettiği için Tuchel'in seçenekleri kısıtlı. Eğer James tamamen hazır olmazsa, Djed Spence için beklenmedik kapılar açılabilir.

Hücum hattında ise Bukayo Saka ve Marcus Rashford gibi yıldızların ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Onların hızı ve yaratıcılığı, Panama savunmasını aşmada temel silah olacak. İngiltere için en ideal senaryo, maçın ilk yarısında üstünlüğü sağlayarak as oyuncuları dinlendirme imkanı yaratmak.

Genel olarak Thomas Tuchel için Panama maçı sadece sonuç değil, aynı zamanda takım içindeki güveni yeniden tesis etmek için de gerekli. Gana maçındaki durgunluğun ardından taraftarlar "Three Lions"dan daha agresif ve anlamlı bir futbol bekliyor. New Jersey'de oynanacak bu karşılaşma, İngiltere'nin turnuvadaki gerçek potansiyelini ortaya koyacak.