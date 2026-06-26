Real Madrid ve Inter arasında büyük takas: Nico Paz, Alessandro Bastoni transferinin anahtarı olabilir

·1·Spor
Real Madrid ve Inter arasında büyük takas: Nico Paz, Alessandro Bastoni transferinin anahtarı olabilir

İspanyol kulübü Real Madrid, yaz transfer dönemi için beklenmedik ve karmaşık bir strateji geliştiriyor. Takımın eski altyapı oyuncusu Nico Paz, şu anda İtalya şampiyonasında sergilediği etkileyici performansla sadece uzmanların dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda Madrid kulübü için büyük bir transfer anlaşmasında temel araç haline gelmesi bekleniyor. Goal.com'un haberine göre, bu planın temel amacı Inter savunmacısı Alessandro Bastoni transferini gerçekleştirmektir. Goal.com haber veriyor.

Şu anda Como forması giyen Nico Paz'ın sözleşmesinde, Real Madrid'in 9 milyon euro karşılığında geri alma maddesi bulunuyor. Madridliler, bu maddeyi kullanarak oyuncuyu geri almayı ve onu hemen 60 milyon euro değer biçilerek transfer piyasasına sunmayı planlıyor. Como için bu fiyat yüksek görünse de, Inter takımı Arjantinli yetenekli orta saha oyuncusuna ciddi ilgi gösteriyor.

Savunma hattını güçlendirme planı

Real Madrid'in teknik adamı Jose Mourinho, takımın savunma hattını tamamen yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Başlangıçta Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck seçeneği değerlendirilmişti ancak oyuncunun ciddi sakatlığı bu planı bozdu. Manchester City savunmacısı Ruben Dias ise dokunulmaz kabul ediliyor. Bu nedenle, Alessandro Bastoni şu anda Madrid kulübü için en uygun ve yüksek seviyeli seçenek olarak öne çıkıyor.

Inter yönetimi Bastoni için yaklaşık 70 milyon euro talep ediyor. Eğer Milano kulübü gerçekten Nico Paz'ı kadrosuna katmak isterse, Real Madrid bu durumdan yararlanarak Bastoni'nin fiyatını düşürmeye veya onu karşılıklı takas anlaşmasına dahil etmeye çalışacak. Bilgilere göre, Barcelona da İtalyan savunmacıyla ilgilendi ancak transfer bedelinin yüksekliği nedeniyle görüşmelerden çekildi.

Hukuki engeller ve FIFA kuralları

Bu transfer planı kağıt üzerinde mükemmel görünse de, Florentino Perez FIFA'nın katı kurallarıyla karşılaşabilir. FIFA'nın oyuncu statüsü ve transferleri ile ilgili yönetmeliğine göre, "köprü transferler" (bridge transfers) yasaktır. Eğer bir futbolcu 16 hafta içinde art arda iki kez transfer edilirse, bu durum bir kural ihlali olarak değerlendirilebilir.

Bu hukuki sorunu aşmak için Real Madrid, Nico Paz'ı yazın satın alıp kış transfer dönemine kadar beklemesi veya zorunlu satın alma şartlı bir kiralama anlaşması yapması gerekecek. Aksi takdirde, FIFA disiplin kurulu her iki kulübe karşı ciddi yaptırımlar uygulayabilir, bu da Mourinho'nun yeni sezon öncesi savunma hattını oluşturma planlarını geciktirir.

Şu anda Alessandro Bastoni'nin Inter taraftarları tarafından biraz eleştiriliyor olması da transfer ihtimalini artırıyor. Eğer kulüpler karşılıklı anlaşmaya varabilirse, bu şüphesiz gelecek sezonun en sansasyonel anlaşmalarından biri olur. Özbekistanlı futbolseverler için de bu transfer ilgi çekici, çünkü Real Madrid ve Inter gibi dev takımlar arasındaki her hareket Avrupa futbolunun manzarasını değiştirir.

Real MadridInterTransferAlessandro BastoniNico Paz
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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