Shamil Gazizov: «Özbekistan'ın görevi zor ama galibiyet diliyorum»

·5·Spor
Shamil Gazizov: «Özbekistan'ın görevi zor ama galibiyet diliyorum»

Rus futbol görevlisi Shamil Gazizov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında oynanacak olan Kongo DR — Özbekistan karşılaşması öncesinde görüşlerini paylaştı.

Uzman, Özbekistan'ın play-off'a yükselme şansının teorik olarak devam ettiğini ancak averajın takımın işini oldukça zorlaştırdığını belirtti.

Gazizov, «Her şey olabilir. Ancak Özbekistan'ın averajı iyi değil, bu nedenle görev oldukça zor», dedi.

Ayrıca milli takımımızın önceki iki maçtaki performansını da değerlendirdi.

«Match TV» tarafından aktarıldığı üzere Gazizov, «Özbekistan iyi oynadı ancak her iki maçta da mağlup oldu. Futbolcular çabaladı ama daha iyi oynayabilirlerdi. Her şeye rağmen, takıma son maçta galibiyet diliyorum», ifadelerini kullandı.

3. tur öncesinde Özbekistan milli takımı henüz puan toplayamadı ve grubu son sırada kapatıyor.

Kongo DR ile yapılacak karşılaşma 28 Haziran'da Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak. Daha önce Özbekistan'ın bu maçta tamamen beyaz formayla sahaya çıkacağı açıklanmıştı.

Şamil GazizovÖzbekistanKongo DCMatch TV
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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