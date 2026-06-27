«Bu bir Dünya Kupası değil, bir felaket!» — Mehdi Taremi FIFA'ya yüklendi
Okyanus ötesinde gerçekleşen 2026 Dünya Kupası sahalarında sadece goller ve kıyasıya mücadeleler değil, büyük tartışmalar da başladı. Seattle şehrinde Mısır milli takımıyla alınan 1-1'lik beraberlik, İran milli takımının play-off umutlarını korumasını sağlasa da, maç sonrası takım kaptanı Mehdi Tareminin patlaması, turnuvardaki ciddi eksiklikleri gün yüzüne çıkardı.
Ünlü Daily Mail gazetesinin haberine göre, İranlı forvet, Dünya Kupası'ndaki korkunç lojistik (seyahat ve konaklama) sorunları ve organizatörlerin ilgisizliği nedeniyle organizasyon komitesini ve FIFA yönetimini sert bir dille eleştirdi.
Mehdi Taremi'nin öfkeli sözleri:
«En başından beri bundan şikayet ediyoruz. Bu bir Dünya Kupası değil, bir felaket. Tam bir felaket! Biz profesyonel bir turnuvada oynayan profesyonel oyuncularız, bu yanlış, bu bir adaletsizlik.
Eğer FIFA bunu adil buluyorsa, onlar bilir. Kim bize yardım etmek istiyor? Kimse yardım etmiyor. Hiç kimse! Sorunlarımızın sorumlusu kim olmalı? FIFA mı? Bilmiyorum. ABD mi? Bilmiyorum — bana tek bir isim söyleyin.
Gianni Infantino ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söylemişti, ancak FIFA pratikte hiçbir şey yapmadı!»
İran'ın play-off şansı nedir?
Saha içindeki duruma dönecek olursak, İranlıların kaderi henüz kesinleşmedi. Takım şu an bekleme modunda:
Güncel durum: İran, grup aşamasını 3 puan ile tamamladı ve grubunda üçüncü sıraya yerleşti.
Görev: Artık son 16 turuna (play-off) yükselebilmek için üçüncüler arasında en iyi 8 takım arasına girmeleri gerekiyor.
Sıradaki adım: Takım üyeleri, otellerinde diğer gruplardaki maçların nasıl sonuçlanacağını dikkatle takip ediyorlar.
Üç büyük ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ev sahipliği yaptığı bu Dünya Kupası'nda, takımların bir şehirden diğerine uçması gerçekten birçok futbolcunun sabrını taşırıyor. Sizce Taremi'nin itirazları haklı mı yoksa bunlar sadece duygusal tepkiler mi?
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