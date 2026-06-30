Hollanda Milli Takımında Büyük Değişimler: Van Dijk ve Koeman'ın Ayrılması Bekleniyor

·45·Spor
Hollanda Milli Takımında Büyük Değişimler: Van Dijk ve Koeman'ın Ayrılması Bekleniyor

Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımının, ülke futbolunda ciddi bir reform dönemini başlatması bekleniyor. Fas karşısında oynanan çeyrek final maçındaki mağlubiyetin ardından, takım kaptanı Virgil van Dijk ve teknik direktör Ronald Koeman'ın görevlerinden ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar her geçen gün güçleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Eski futbolcu Ronald de Boer, talkSPORT'a verdiği röportajda Hollanda kampındaki mevcut durum hakkında konuşarak, takımda büyük olasılıkla yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. De Boer'e göre, Ronald Koeman sözleşmesinin sona ermesi ve artan baskılar nedeniyle kendi isteğiyle istifa edecek. Eğer bunu yapmazsa, federasyon teknik direktörü Nigel de Jong yine de radikal bir karar alabilir.

Kaptanın vedası ve teknik direktör değişimi

Takımın temel taşı olarak görülen Virgil van Dijk için bu turnuva, uluslararası arenadaki son turnuvası olabilir. Şu an 34 yaşında olan savunmacı, bir sonraki büyük turnuva olan Euro 2028'e kadar 37 yaşına gelecek. Ronald de Boer'e göre, Liverpool yıldızı yakın günlerde milli takımdaki kariyerini noktaladığını resmen açıklayacak.

Ronald Koeman da maç sonrası röportajlarında geleceği hakkında düşünmesi gerektiğini kabul etti. Hollanda futbol kamuoyu, takımın yeni fikirlere ve "yeni bir ateşe" ihtiyaç duyduğunu hissediyor. Fas maçında 120 dakika boyunca sadece iki net pozisyon üretilmesi, geleneksel hücum futbolu taraftarı olan taraftarlar ve uzmanlar arasında sert tepkilere yol açtı.

Hollanda milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkamadan turnuvadan ayrıldı. Bu sonuç, ülke futbol federasyonu için ciddi bir sinyal oldu. Ronald de Boer, Van Dijk'ı harika bir kaptan olarak takdir etse de, bazen zamanında ayrılmanın da bir erdem olduğunu belirtti.

Şimdi tüm dikkatler yeni teknik direktör ismine odaklanmış durumda. Nigel de Jong liderliğindeki yönetim, milli takımı Euro 2028 elemelerine hazırlayacak uzmanı aramaya başladı. Beklenen değişikliklerin, Hollanda futbolunun önümüzdeki on yıllık çehresini belirleyeceği şüphesiz.

HollandaVirgil van DijkRonald KoemanDünya Kupası 2026Futbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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