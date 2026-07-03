Nokia'nın efsanevi tuşlu telefonlarına yapay zeka ve görüntülü görüşme özelliği eklendi

HMD Global, Nokia markası altında dört yeni tuşlu telefon modeli tanıttı. Bu cihazların temel özelliği, artık basit telefonların da modern akıllı telefonlar gibi yerleşik bir yapay zeka (AI) asistanına sahip olmasıdır. Yeni Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) ve Nokia 235 4G (2nd Edition) modelleri, teknoloji pazarında klasik tasarım ve inovasyonun bir sentezi olarak görülüyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, cihazlardaki yapay zeka Sikey AI platformunda çalışıyor ve navigasyon bloğunun merkezinde yer alan özel bir düğme aracılığıyla erişilebiliyor. Kullanıcılar sesli asistana basit sorular sorabilecek ve telefonun bazı işlevlerini sesli komutlarla yönetebilecekler. Belirtmek gerekir ki, AI hizmeti ilk 180 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek, sonrasında ücretli abonelik gerekecektir.

Modern özellikler ve teknik imkanlar

Tuşlu telefonlar için beklenmedik bir diğer yenilik ise Xpress Chat servisi üzerinden görüntülü görüşme yapabilme imkanıdır. Bunun için cihazlar özel VGA kameralarla donatılmıştır. Özbekistan pazarında hala popüler olan bu tür kompakt cihazların artık sadece arama yapmak için değil, modern bir iletişim aracı olarak da hizmet etmesi bekleniyor.

Ekran boyutlarına göre modeller iki gruba ayrılmış: Nokia 210 4G ve Nokia 215 4G modelleri 2,4 inç QVGA ekranlara sahipken, Nokia 200 4G ve Nokia 235 4G versiyonları biraz daha büyük olan 2,8 inç IPS ekranlarla donatılmış. Ana kamera sadece Nokia 210 4G ve Nokia 235 4G modellerinde mevcut olup, üst model 2 megapiksellik bir sensöre sahip.

Dördüncü nesil (4G) ağ desteği;

Bluetooth 5.0 ve USB Type-C portu;

1450 mAh kapasiteli batarya;

3,5 milimetrelik kulaklık girişi ve FM radyo;

S30+ yazılım platformu.

Geleneksel olarak, tüm yeni modellere kullanıcıların favori oyunu olan efsanevi "Yılan" (Snake) yüklendi. Bu da markanın sadık hayranları için özel bir nostalji sunuyor. HMD Global henüz yeni modellerin satış tarihini ve fiyatlarını açıklamamış olsa da, uygun fiyatlı segmentte yer almaları bekleniyor.

Bu güncelleme, tuşlu telefonlar pazarında yeni bir dönem başlatabilir. Özbekistan'da hala birçok kullanıcının ikinci telefon olarak veya kaliteli bir iletişim aracı olarak Nokia ürünlerini tercih ettiği göz önüne alındığında, 4G ve yapay zeka ile zenginleştirilmiş bu modellerin yerel pazarda yer bulacağı şüphesizdir.