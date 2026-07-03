Xiaomi Onlarca Popüler Akıllı Telefonun Desteğini Kesti: Listede Poco ve Redmi de Var

·31·Teknoloji
Xiaomi Onlarca Popüler Akıllı Telefonun Desteğini Kesti: Listede Poco ve Redmi de Var

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir dizi popüler akıllı telefon ve tableti için yazılım güncellemelerini resmen sonlandırdı. Şirket, "End of Life" (EOL) listesini güncelledi; bu da söz konusu cihazların yaşam döngüsünün sona erdiği ve artık yeni özellikler almayacağı anlamına geliyor. Ixbt.com haber veriyor.

EOL statüsündeki cihazlar artık yalnızca Android işletim sisteminin yeni sürümlerini değil, aynı zamanda şirketin kendine özgü HyperOS arayüzü güncellemelerini de almayacak. Bu, kullanıcılar için sistem arayüzündeki değişikliklerin ve yeni imkanların döneminin kapandığının bir göstergesidir.

En kritik nokta ise, bu listede yer alan cihazların güvenlik yamalarını da almayacak olmasıdır. ixbt.com verilerine göre, bu durum cihazların siber saldırılara karşı savunmasız kalmasına neden olabilir. Akıllı telefonlar normal şekilde çalışmaya devam etse de, gelecekte tespit edilen yazılım hataları veya güvenlik açıklarındaki boşluklar üretici tarafından resmen düzeltilmeyecektir.

Desteği Kesilen Temel Modeller

Yeni listede sadece eski modeller değil, birkaç yıl önce piyasada "hit" olmuş cihazlar da yer alıyor. Aşağıdaki seriler artık güncellenmeyecek:

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X gibi amiral gemisi sınıfı temsilcileri;
  • Orta segmentte oldukça popüler olan Poco X5 ve Poco X5 Pro modelleri;
  • Bütçe dostu segment temsilcileri olan Redmi 10 ve Redmi Note 11 serisinin bazı modifikasyonları;
  • Xiaomi Pad 5 tabletleri.
Özbekistan akıllı telefon pazarında Redmi ve Poco markalarının çok büyük bir paya sahip olduğu göz önüne alındığında, bu haber yerel kullanıcılar için de güncel bir konu niteliğindedir. Birçok vatandaşımız hala Xiaomi 12 veya Redmi 10 gibi cihazları aktif olarak kullanmaktadır. Uzmanlar, böyle bir durumda kişisel veri güvenliğini sağlamak için daha yeni modellere geçilmesini tavsiye etmektedir.

Şunu belirtmek gerekir ki, yazılım desteğinin sona ermesi akıllı telefonun teknik olarak eskidiği anlamına gelmez. Cihazlar tüm uygulamaları çalıştırmaya devam eder, ancak sistem düzeyindeki optimizasyon ve yeni teknolojilerin uygulanma imkanı sınırlanır. Xiaomi genellikle cihazlarını model seviyesine göre 2 ile 4 yıl arasında güncellemektedir.

Şirketin bu kararı, kaynakların yeni nesil cihazlara, özellikle de yakın zamanda tanıtılan amiral gemilerine ve HyperOS sisteminin gelecekteki gelişimine yönlendirme isteğiyle açıklanmaktadır. Eğer cihazınız bu listede yer alıyorsa, yakın gelecekte yeni bir gadget satın almayı düşünmek mantıklı olacaktır.

XiaomiRedmiPocoAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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