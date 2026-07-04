Mısır milli takımı forveti: "Bugün 120 milyon Mısırlıyı mutlu ettik"

Mısır milli takımı forveti Aysem Hassan, Avustralya'ya karşı 2026 Dünya Kupası play-off mücadelesindeki dramatik galibiyetin ardından duygularını dile getirdi.

Normal ve uzatma süresi 1:1 biten maçta Mısırlılar penaltılarda 4:2 üstünlük sağlayarak bir sonraki tura yükseldi.

Mısır maça iyi başladı

Hassan'a göre, Mısır milli takımı maça güvenli bir başlangıç yaparak öne geçti.

Ancak Avustralya kısa sürede dengeyi sağladı ve mücadele daha da kızıştı.

"İyi başladık ve öne geçtik. Sonra skoru eşitlediler," dedi forvet.

Avustralya'nın güçlü yönleri biliniyordu

Mısır futbolcuları rakibin fiziksel olarak güçlü, dayanıklı ve hızlı olduğunu önceden biliyordu.

Hassan, özellikle duran toplarda Avustralya'nın büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

"Çok dayanıklı, hızlı ve güçlü oyunculara sahipler. Serbest vuruşlarda ve köşe vuruşlarında zor olacağını anlıyorduk, çünkü oyuncuları çok boyluydu."

Penaltılarda Mısır üstün geldi

Dengi geçen 120 dakikanın ardından galip penaltılarda belli oldu.

Bu aşamada Mısır futbolcuları soğukkanlılıklarını koruyarak 4:2 galip geldi. Bu sonuç milli takıma dünya kupasının bir sonraki turuna çıkma imkanı verdi.

"Tüm ülke kutlama yapıyor"

Hassan, galibiyetin Mısır halkı için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu özellikle belirtti.

"Bu harika bir duygu. Çünkü bugün 120 milyon insanı mutlu ettiğini ve tüm ülkede kutlamalar olduğunu biliyorsun."

Ona göre, böyle anlar her futbolcunun çocukluk hayalidir.