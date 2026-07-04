Vivo X300e: 7000 mAs batarya ve Snapdragon 8 Gen 5 ile donatılmış yeni amiral gemisi

Akıllı telefon pazarında yüksek teknolojik çözümleriyle öne çıkan Vivo şirketi, bir sonraki amiral gemisi — Vivo X300e modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, Çin'de satışa çıkmak için gerekli sertifikaları zaten aldı. Bu da önümüzdeki aylarda mobil cihazlar pazarında ciddi bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

3C sertifikasyon ajansı verilerine göre, yeni akıllı telefon 90 W gücüne sahip hızlı şarj teknolojisini destekliyor. ixbt.com yayınına göre, bu modelin yalnızca şarj hızında değil, otonomi açısından da rekor sonuçlar göstermesi bekleniyor. Özellikle cihaza 7000 mAs kapasiteli devasa bir akümülatör yerleştirilmesi planlanıyor.

Teknik özellikler ve tasarım yaklaşımı

Smart Pikachu takma adıyla tanınan saygın insider'ın verilerine göre, Vivo X300e modeli 6,6 inçlik ekranla donatılacak. Bu boyut modern akıllı telefonlar için "orta" kabul edilerek, cihazın tek elle kullanımı ve içerik tüketimi arasındaki dengeyi sağlıyor. Dış görünüş açısından şirketin geleneksel "Deco" tarzındaki tasarımını kullanacağı söyleniyor.

Cihazın en güçlü yanlarından biri verimliliğidir. Vivo X300e, henüz resmen kamuya tanıtılmamış olan Qualcomm şirketinin en son Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi temelinde çalışıyor. Bu çip yalnızca oyunlarda yüksek kareler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka algoritmalarıyla çalışırken de eşi benzeri görülmemiş bir hız sunuyor.

Zeiss optiği ve periskopik kamera

Fotoğraf tutkunları için Vivo bir kez daha Zeiss şirketiyle iş birliğine devam ediyor. Yeni akıllı telefon üç lensli kamera sistemine sahip olacak. Bunların arasında periskopik teleobjektif özel bir öneme sahip olup, uzaktaki nesneleri görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma imkanı sağlıyor.

Özbekistan akıllı telefon pazarında Vivo markasının X serisi yüksek kaliteli kameralarıyla iyi tanınmaktadır. Vivo X300e modelinin çıkışı profesyonel mobil fotoğrafçılığı yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Şimdilik cihazın küresel pazardaki fiyatı ve satışa çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, Çin'deki izinler prömiyerinin çok yakın olduğunu doğruluyor.