Alibaba çalışanlarına Anthropic şirketinin Claude Code aracını kullanmayı yasakladı

Çin'in teknoloji devi Alibaba, çalışanları için Anthropic şirketi tarafından geliştirilen Claude Code programlama aracını kullanmaya resmi bir yasak getirdi. 10 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen bu karar yalnızca bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda küresel yapay zeka pazarındaki siyasi ve teknolojik çatışmaların bir sonraki aşaması olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Aslında, ABD merkezli Anthropic şirketi çoktan Çin şirketlerinin ve onlara ait yabancı yapıların kendi modellerini kullanmasını kısıtlamıştı. Ancak, birçok kullanıcı çeşitli dolambaçlı yollarla bu sisteme erişim imkanı buluyordu. Son bilgilere göre, Anthropic bu "açıkları" kapatmak için aktif olarak çalışıyor ve sistemi yetkisiz kullanıcılardan koruyor.

Reddit platformında yayılan haberlere göre, Claude Code programının belirli bir sürümü gizlice kullanıcıların Çin bağlantısını tespit etme işlevine sahipti. Anthropic temsilcisi Thariq Shihipar, X (eski adıyla Twitter) ağında bu durumu yorumlayarak, bunun Mart ayında başlayan bir deney olduğunu vurguladı. Onun sözlerine göre, bu önlem yetkisiz satıcılar tarafından hesap bilgilerinin kötüye kullanılmasına ve "distilasyon" (bir yapay zeka modeli verilerine dayanarak diğerini eğitme) uygulamasına karşı korunmak için getirildi.

Güvenlik önlemleri ve iç alternatifler

Alibaba yönetimi Claude Code aracını "yüksek riskli yazılım" kategorisine koydu. Şirket çalışanlarına bu araç yerine kendi geliştirmesi olan Qoder aracını kullanmayı kesinlikle tavsiye ediyor. Bu adım yalnızca kurumsal verilerin sızmasını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda yerel teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeye yönelik.

Bu durum ABD ve Çin arasındaki "teknolojik soğuk savaşın" bariz bir örneğidir. ABD'nin yapay zeka alanındaki önde gelen şirketleri teknolojilerini stratejik rakiplerden korumaya çalışırken, Çin'in Alibaba gibi devleri dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi ekosistemini yaratmak zorunda kalıyor.

Özbekistanlı uzmanlar için de bu tür durumlar önemli bir ders olabilir. Küresel hizmetlere bel bağlamak belirli bir aşamada beklenmedik kısıtlamalar veya veri güvenliği ile ilgili sorunlara yol açabilir. Alibaba örneğinde görüldüğü gibi, büyük şirketler en gelişmiş Batı teknolojilerinden vazgeçse bile kendi güvenliğini her şeyin önüne koyuyor.

ixbt.com'a göre, Anthropic şu anda kendi modellerini korumak için daha güçlü yöntemler uyguladı ve Çin'den erişim girişimlerini tamamen durdurma niyetinde. Bu da gelecekte yapay zeka pazarının bölgesel sınırlara göre daha katı bir şekilde bölünmesine yol açabilir.