Beelink şirketi sıra dışı mini bilgisayarı tanıttı: SSD yerine akıllı telefon belleği

·37·Teknoloji
Beelink şirketi sıra dışı mini bilgisayarı tanıttı: SSD yerine akıllı telefon belleği

Mini bilgisayar pazarında önde gelen markalardan biri olarak kabul edilen Beelink şirketi yeni EQi 304 modelini sergiledi. Bu cihaz teknoloji dünyasında beklenmedik bir çözüm — geleneksel SSD diskler yerine akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan UFS 3.1 flash belleğiyle donatılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Bu adım, bellek pazarındaki mevcut kriz durumu ve maliyet optimizasyonu çabası olarak değerlendiriliyor. Bununla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Beelink EQi 304 modeli Intel Wildcat Lake platformasına dayalıdır ve temel varyantı 512 GB kapasiteli UFS 3.1 belleğine sahiptir. ixbt.com bilgisine göre, bu tür belleğin teorik transfer hızı saniyede 2,9 GB'dır. Karşılaştırma için, modern PCIe 4.0 NVMe SSD sürücülerinin hızı saniyede 7 GB'ı aşabilir. Bu da yeni mini bilgisayarın verilerle çalışırken olağan bilgisayarlara göre daha yavaş olacağı anlamına geliyor.

Teknik özellikler ve genişletme imkanı

Ana bellek akıllı telefon seviyesinde olsa da, üretici kullanıcılar için ek imkanları korumuştur. Cihazın kasası içinde iki M.2 yuvası bulunmaktadır; bunlardan biri PCIe 4.0 x2, ikincisi ise PCIe 4.0 x1 arayüzüne sahiptir. Bu, kullanıcılara daha sonra standart SSD takarak bellek hızını artırma imkanı veriyor.

Mini bilgisayarın kalbi 5 çekirdekli Intel Core 3 Processor 304 işlemcisidir. Cihaz 32 GB'a kadar DDR5-5600 veya LPDDR5 operatif belleği desteklemektedir. Ayrıca iki Thunderbolt 4 portu, 10 Gbit/s ve 2,5 Gbit/s hızındaki ağ arayüzleriyle donatılmıştır. Cihazın iç kısmına 85 W güç bloğunun yerleştirilmesi kompaktlığını daha da artırıyor.

Fiyatlar ve piyasaya çıkış

Beelink EQi 304 modelinin fiyatı operatif bellek kapasitesine göre değişmektedir. Şu anda 16 GB operatif belleğe sahip başlangıç versiyonu 500 dolar civarında değerlendirilmektedir. Daha yüksek özellikli, yani 24 GB operatif bellekli model için alıcılar 740 dolar ödemek durumundadır.

Özbekistan pazarında mini bilgisayarlar segmentinin giderek yaygınlaştığı göz önüne alındığında, Beelink markasının bu yeniliği ofis çalışanları ve ev ortamında kompakt cihaz arayan kullanıcılar için ilgi çekici olabilir. Ancak akıllı telefon belleği kullanma kararı profesyonel kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara neden olması beklenmektedir. Cihazın temel teknik özellikleri şöyledir:

  • İşlemci: Intel Core 3 Processor 304 (Wildcat Lake);
  • Ana bellek: 512 GB UFS 3.1;
  • Operatif bellek: 16 GB veya 24 GB DDR5;
  • Portlar: 2 Thunderbolt 4, Ethernet (10 Gbit/s ve 2,5 Gbit/s);
  • Ek: 2 M.2 SSD yuvası.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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