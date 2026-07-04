Arsenal ve Beşiktaş, Leandro Trossard transferi konusunda anlaşmaya vardı

Londra'nın Arsenal kulübü ve Türkiye'nin Beşiktaş takımı, Belçikalı forvet Leandro Trossard transferi konusunda nihai anlaşmaya vardı. Mikel Arteta'nın ekibinin önemli parçalarından birine dönüşen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye yakın. Bu transfer, Londra kulübü için kadroyu gençleştirme ve mali istikrarı sağlama yolundaki bir sonraki adım olarak görülüyor. Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in haberine göre, Türk devi Arsenal ile görüşmelerde önemli bir sonuca ulaştı ve futbolcu için 20 milyon euro ödemeyi kabul etti. Anlaşma şartlarına göre, Beşiktaş derhal 18 milyon euro ödeyecek, kalan 2 milyon euro ise futbolcunun performansına göre bonus olarak ödenecek. Şu anda taraflar, futbolcunun kişisel sözleşmesi ve yıllık maaşı (yaklaşık 9 milyon euro) konusunda son detayları görüşüyor.

Sözleşme süresi ve transfer nedenleri

Trossard'ın Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar geçerli. Futbolcu geçen yıl maaşı artırılan yeni sözleşmeyi imzalamış olsa da, kulüp yönetimi 30 yaşın üzerindeki forveti şu an satmayı en uygun seçenek olarak değerlendiriyor. Sözleşmenin bitimine bir yıl kala onu 20 milyon euroya satmak kulübün mali durumu için faydalı bulundu.

Transferle ilgili resmi duyurunun, Belçika milli takımının Dünya Kupası'ndaki katılımı sona erdikten sonra yapılması bekleniyor. Şu anda Trossard, Rudi Garcia yönetimindeki milli takımın ana figürlerinden biri olarak ABD'ye karşı çeyrek final maçına hazırlanıyor. Futbolcu turnuva boyunca harika bir oyun sergileyerek Yeni Zelanda ve Senegal'e karşı oynanan maçlarda verimli hareketleriyle öne çıktı.

Trossard'ın Londra'daki mirası

Leandro Trossard, 2023 Ocak'ta Brighton kulübundan 27 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti. Geçen süre zarfında Mikel Arteta sisteminde çok yönlü bir asker görevi üstlendi. Goal.com verilerine göre, Arsenal formasıyla 174 maça çıkarak 36 gol ve 34 gol pasına imza attı. Özellikle sol kanatta ve forvet arkasında onun katkısı takım için paha biçilemez oldu.

Kariyerindeki en parlak sezon 2023-24 yıllarına denk geldi. O dönemde Belçikalı kanat oyuncusu, İngiltere Premier League ve Şampiyonlar Ligi kapsamında rakip kaleleri 16 kez işgal etmeyi başarmıştı. Ayrıca Liverpool kalesine attığı hat-trick taraftarların hafızasında uzun süre kalacak şüphesiz.

Beşiktaş için bu transfer sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda Avrupa sahalarındaki hırsını sergileme aracıdır. Trossard'ın tecrübesi ve yaratıcı oyunu, Türkiye Süper Lig'inde şampiyonluk için mücadele eden takıma büyük yardım sağlaması bekleniyor. Transferin tüm resmi işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.