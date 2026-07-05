Hindistan Telegram platformasına ültimatom verdi: Korsan içeriğe karşı 15 gün süre

·26·Teknoloji
Hindistan Telegram platformasına ültimatom verdi: Korsan içeriğe karşı 15 gün süre

Hindistan hükümeti Telegram mesajlaşma uygulamasına yönelik sert bir taleple geldi. Ülkenin Bilgi ve Radyo Televizyon Bakanlığı, platforma yönetiminden korsan filmler, diziler ve diğer telif hakkıyla korunan video içeriklerinin yayılmasına karşı katı önlemler almasını talep ediyor. Bu sorunu çözmek ve yapılan işler hakkında rapor sunmak için servise 15 günlük süre verildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Resmi Delhi artık yasadışı içerik yayan ayrı kanalları engellemekle yetinmek istemiyor. Hükümetin amacı — bu tür ihlaller için sorumluluğu doğrudan platformanın kendisine yüklemektir. Bu da mesajlaşma uygulamasının moderasyon sistemini köklü şekilde yeniden gözden geçirmesini ifade ediyor.

Platforma sorumluluğu ve hukuki sonuçlar

Bakanlık açıklamasına göre, Telegram yalnızca devlet organlarından gelen bildirimler sonrasında kanalları silmekle yetinmemelidir. Bunun yerine, servis ihlallerin önleyen bağımsız mekanizmalar uygulamalıdır. Bu talep, platformanın Hindistan'daki faaliyetini sürdürmesi için belirleyici bir öneme sahip olabilir.

Hindistan mevzuatına göre, telif hakkını ihlal etmek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda cezai sorumluluğa da neden olur. 1957'de kabul edilen "Telif Hakkı Hakkında" kanunu ve 1952 tarihli "Sinematografi Hakkında" kanunu normları bu alandaki kuralları kesin bir şekilde belirlemiştir. Telegram bu kanunlara uymazsa, daha ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Belirtmek gerekir ki, Hindistan hükümeti daha önce Telegram ve Signal mesajlaşma uygulamalarına kullanıcıların telefon numaralarını gizleyerek mesajlaşma işlevleri hakkında da talepte bulunmuştu. Güvenlik birimleri bu işlevlerin anonimlik sağlayarak çeşitli yasadışı eylemlere zemin yarattığından endişe duyuyor.

Geçen ay Hindistan hükümeti Telegram'ın faaliyetini geçici olarak kısıtlamıştı. Bu tür önlemler, platformanın dünyanın en büyük pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'daki konumuna ciddi etki edebilir. Özbekistan'da da Telegram'ın en popüler mesajlaşma uygulaması olduğunu göz önüne alırsak, küresel ölçekte bu tür hukuki taleplerin gelecekte platformanın genel politikasının değişmesine yol açması ihtimalden uzak değildir.

TelegramHindistanKorsanlıkTelif HakkıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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