Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu Öncesi Durum Hakkında Konuştu

İngiltere Milli Takımı baş antrenörü Thomas Tuchel, Meksika'ya karşı oynanacak Dünya Kupası Son 16 turu maçı öncesi kadrodaki eksiklikler ve iyileşme süreçleri hakkında bilgi verdi. "Üç Aslanlar" kampından gelen haberler taraftarlar için hem endişe verici hem de umut verici nitelikte. Ana dikkat, takım savunmasının önemli bir parçası olan Reece James ve Jarell Quansah'ın durumuna odaklandı. Bu konuda Goal.com haber :

veriyor.

Savunmadaki sorunlar ve beklenen dönüş

Thomas Tuchel basın toplantısında Reece James'in durumuna değinirken, tıbbi muayene sonuçlarının belirleyici önemde olduğunu vurguladı. "Reece belki yedek kulübesinde olur, ancak her şey doktorların nihai kararına bağlı. Onun sağlığını riske atamayız," diye açıklayan Alman uzman. Aynı zamanda Tuchel, Jarell Quansah'ın tam antrenmanlara döndüğünü doğruladı. Panama ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı oynanan maçları kaçıran genç savunmacının sahalara dönüşünün savunma hattındaki sorunları biraz hafifletmesi bekleniyor.

Meksika ile oynanacak maç efsanevi "Azteca" stadyumunda gerçekleşecek. Thomas Tuchel bu karşılaşmanın önemini yüksek değerlendirdi. Ona göre, ev sahibi takımın coşkulu desteği ve stadyumdaki atmosfer İngiltere için gerçek bir sınav olacak. Buna rağmen, antrenör öğrencilerinin yeteneğine ve hazırlığına güvenini dile getirdi.

Takım kaptanı Harry Kane de yaklaşan maç öncesi düşüncelerini dile getirdi. Ona göre, kadrodaki sakatlıklar veya olumsuz hava koşulları (maç sırasında gök gürültülü olması bekleniyor) yenilgi için mazeret olamaz. "Meksika — güçlü bir rakip, ancak çeyrek finale yükselmek için her türlü zorluğu aşmamız gerekiyor. Dünya Kupası tam da böyle zorlu maçlarıyla değerlidir," dedi Kane.

İngiltere Milli Takımı bu turu başarıyla geçerse, Miami'de oynanacak çeyrek finale vize alacak. Şimdilik Tuchel ve ekibi ana dikkatini Reece James'i en azından yedekten oyuna sürmeye hazırlamaya ve Meksika'nın baskısına karşı durmaya yöneltti. İngiliz taraftarlar için savunma hattının istikrarı karşılaşmanın kaderini belirleyici bir faktör olabilir.