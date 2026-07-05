Ronaldo, Venezuela'daki güçlü depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdi (video)

Venezuela'daki güçlü depremden sonra ağır yaralanan genç futbol hayranı Cristiano Ronaldo'dan özel bir video mesaj aldı. Portekizli futbolcu ona geçmiş olsun dileklerini iletti ve gelecekte maçlarından birine davet edeceğini belirtti.

Çocuk doğal afet sırasında enkaz altında kalmış. Onu kurtarmışlar, ancak aile üyelerini kaybetmiş. Yaraları ağır olduğu için doktorlar bacağından birini ampute etmek zorunda kalmışlar.

Hastanede yattığı süreçte çocuk Cristiano Ronaldo fotoğrafı olan Panini kartı istemiş. Onun bu isteğiyle ilgili bir gönderi sosyal ağlarda geniş biçimde yayılmış.

Olaydan haberdar olan Ronaldo çocuğa video mesaj göndererek onu şahsen görmek istediğini belirtmiş. Ayrıca ona özel bir sticker da ulaştırılmış.

Hediyeyi alan genç hayran sevincini gizleyememiş. Ronaldo'dan böyle bir yanıt geleceğini beklemediğini söylemiş.