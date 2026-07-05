Süper bilgisayar İngiltere - Meksika maçının galibini tahmin etti

·96·Spor
Süper bilgisayar İngiltere - Meksika maçının galibini tahmin etti

Opta süper bilgisayarı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Meksika - İngiltere karşılaşması öncesinde takımların kazanma şanslarını hesapladı.

Hesaplamalara göre İngiltere, maçın normal süresinde galibiyete daha yakın taraf. Ancak Meksika'nın şansı da oldukça yüksek değerlendiriliyor; bu da taraftarları çetin ve kıran kırana bir mücadelenin beklediğini gösteriyor.

İngiltere'nin şansı daha yüksek

Opta analizine göre, İngiltere milli takımının 90 dakika içinde galip gelme ihtimali %40,6seviyesinde.

Meksika'nın normal sürede zafere ulaşma ihtimali ise %31,5olarak değerlendirildi.

Böylece süper bilgisayar İngilizleri favori gösterse de, takımlar arasında büyük bir fark bulunmuyor.

Uzatma ihtimali de yüksek

Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitme ihtimali %27,9olarak hesaplandı.

Bu durum, mücadelenin uzatmalara veya hatta penaltı atışlarına kadar gidebileceğini gösteriyor.

Kısacası, burada "kolay bir maç" senaryosu söz konusu değil.

Meksika grupta maksimum puan topladı

Meksika milli takımı, grup aşamasındaki üç maçını da kazanarak 9 puanla A grubunu lider tamamladı.

Takım, son 32 turunda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

İngiltere de emin adımlarla ilerliyor

İngiltere milli takımı, L grubunda 7 puan toplayarak lider oldu.

İngilizler, son 32 turunda Kongo DC karşısında zorlu bir maç geçirip 2-1 galip gelmişti.

Çeyrek final bileti ortada

Meksika - İngiltere karşılaşması 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece oynanacak.

Kazanan takım 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline yükselecek. Opta İngiltere'yi favori gösterse de, Meksika'nın grup aşamasındaki %100'lük performansı bu maçta sürpriz ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Dünya KupasıİngiltereMeksikaOptaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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