İş verimliliğini artıran 5 modern cihaz: Çalışma masanızı profesyonel seviyeye taşıyın

·39·Teknoloji
İş verimliliğini artıran 5 modern cihaz: Çalışma masanızı profesyonel seviyeye taşıyın

Modern dünyada çoğumuz haftada onlarca saatimizi çalışma masası başında geçiriyoruz. Bu nedenle, çalışma alanını sadece konforlu değil, aynı zamanda maksimum verimlilikle düzenlemek günümüzün önemli gereksinimlerinden biri haline geldi. Doğru seçilmiş teknolojik çözümler dağınıklığı azaltmaya, odaklanmaya ve günlük işleri biraz olsun kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Çalışma alanını dönüştürmek sadece pahalı ekipmanlarla değil, günlük küçük sorunları çözen akıllı cihazlarla da mümkündür. Aşağıda, hem ev hem de ofis ortamında faydalı olabilecek, çalışma masaları için tasarlanmış en ilginç cihazların listesini sunuyoruz.

Temizlik ve düzen için kompakt çözümler

Çalışma masasında yemek yemek veya hafif bir şeyler atıştırmak birçok kişi için yaygın bir alışkanlıktır. Ancak klavye arasına kaçan kırıntılar ve toz, iş akışını bozabilir. Odistar desktop vacuum, bu sorunun en uygun fiyatlı ve etkili çözümüdür. Kompakt boyutlu bu kablosuz elektrikli süpürge, AA tipi pillerle çalışır ve masadaki küçük kalıntıları anında temizler. Sessiz çalışması, ofis ortamında meslektaşlarınızı rahatsız etmemenizi sağlar.

İçeceklerin sıcaklığı da çalışma motivasyonunu doğrudan etkiler. Eğer kahve içmeyi seviyor ancak işe dalıp soğumasına neden oluyorsanız, Ember Mug 2 imdadınıza yetişir. Bu akıllı kupa, akıllı telefon üzerinden kontrol edilir ve içeceğin tam sıcaklığını 80-90 dakika boyunca korur. Bu cihazın, özellikle uzun süren çevrimiçi toplantılar sırasında çok işe yarayacağı şüphesizdir.

Akıllı yardımcılar ve atmosfer yaratma

İş sürecini organize etmede Amazon Echo Dot gibi sesli asistanlar benzersiz bir öneme sahiptir. Telefona dokunmadan hatırlatıcılar kurmak, yapılacaklar listesi oluşturmak veya takvimi kontrol etmek zaman kazandırır. Küçük boyutu sayesinde masada fazla yer kaplamaz ancak işlevselliği ile kişisel asistan görevini görür.

Çalışma ortamındaki aydınlatma sistemi de ruh halini etkiler. Govee Glide Hexa Light Panels duvar panelleri, çalışma masasının üst kısmına monte edilerek odada kendine has bir atmosfer yaratır. Govee uygulaması aracılığıyla renkleri çalışma moduna göre (örneğin, odaklanmak için daha soğuk renkler) veya dinlenme zamanlarında dinamik efektlere göre değiştirebilirsiniz.

  • Odistar desktop vacuum — klavye ve masayı temiz tutmak için;
  • Ember Mug 2 — içecek sıcaklığını kontrol etmek için;
  • Amazon Echo Dot — sesli kontrol ve planlama için;
  • Govee Glide Hexa — yaratıcı aydınlatma ve ortam oluşturmak için;
  • Akıllı aydınlatmalar — göz yorgunluğunu azaltmak için.
Bu cihaz koleksiyonu sadece teknoloji meraklıları için değil, çalışma alanını düzenlemek isteyen her profesyonel için uygundur. Doğru seçilmiş cihazların iş gününü daha az yorucu ve daha verimli kıldığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

GadgetTeknolojiOfisAmazonAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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