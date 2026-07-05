Real Madrid, Michael Olise için 223 milyon avro ödemeye hazır: Upamecano'dan yanıt

·249·Spor
Real Madrid, Michael Olise için 223 milyon avro ödemeye hazır: Upamecano'dan yanıt

Real Madrid, transfer piyasasında bir başka sansasyonel anlaşmayı tamamlamaya yakın. İspanyol devinin, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise için rekor düzeyde 223 milyon avroluk bir teklif yapacağı yönündeki haberler futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihindeki en pahalı anlaşmalardan biri olabilir. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Şu sıralar 2026 Dünya Kupası elemeleri ve uluslararası turnuvaların gölgesinde transfer söylentileri daha da alevleniyor. SPORT gazetesinin haberine göre, "Los Blancos" 24 yaşındaki Fransız yeteneği kadrosuna katmak için her türlü bedeli ödemeye hazır. Ancak, futbolcunun takım arkadaşı ve vatandaşı Dayot Upamecano bu haberlere sert bir tepki gösterdi.

Upamecano: "Hiçbir yere gitmiyor"

Fransa milli takımı kampında bulunan Dayot Upamecano, basın toplantısında Michael Olise hakkındaki söylentilere son noktayı koymaya çalıştı. Bayern Münih savunmacısı, takım arkadaşının Münih'te kalacağından emin olduğunu vurguladı. Savunmacı, "Burada kalacak, hiçbir yere gitmiyor!" şeklinde kısa ve net bir yanıt verdi.

Futbolcular düzeyinde bu durum reddedilse de, Real Madrid yönetimi Olise'yi gelecekteki hücum hattının kilit parçası olarak görüyor. Olise'nin son yıllardaki gelişimi ve sahadaki yaratıcılığı Madrid scoutlarını etkiledi. Özellikle sağ kanattan merkeze kat etme yeteneğinin takımın oyununu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Eski forvet Louis Saha da GOAL'e verdiği röportajda Olise hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre, bahsedilen 223 milyon avroluk rakam çılgınca olsa da, futbolcunun yeteneği buna değer. Saha, Olise'nin kısa sürede Crystal Palace seviyesinden dünya devlerinin hedefi haline gelmesini harika bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi.

"Bunlar gerçekten çılgınca rakamlar," diyor Saha. "Ancak Michael'ın bu takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bir iki yıl içinde yaptıkları inanılmaz. Benzersiz tarzıyla herkesi büyüledi ve şimdi dünyanın en büyük kulüpleri onun peşinde."

Şimdilik Bayern yönetimi Olise ile ilgili resmi teklifleri değerlendirmek için acele etmiyor. Münih ekibi için o, yeni projenin önemli bir figürü. Ancak Real Madrid gibi bir kulübün rekor düzeydeki finansal teklifi her takımı düşündürebilir. Transfer dönemi açıldığında bu konunun futbol dünyasının odak noktasında kalacağı kesin.

Real MadridBayern MunichMichael OliseTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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