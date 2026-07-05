Carlo Ancelotti bugünkü maçta Neymar ve Vinícius'u birlikte oynatmak istiyor

·94·Spor
Carlo Ancelotti bugünkü maçta Neymar ve Vinícius'u birlikte oynatmak istiyor

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ın fiziksel durumu ve onu Vinícius Júnior ile aynı kadroda sahaya sürme ihtimali hakkında konuştu.

İtalyan teknik adam, Neymar'ın tam olarak oynamaya hazır olduğunu ve 90 dakika sahada kalabileceğini belirtti.

«Neymar 90 dakika oynayabilir»

Ancelotti, yıldız forvetin durumunu olumlu değerlendirdi.

«Neymar 90 dakika oynayabilir. Vinícius Júnior ile birlikte de sahaya çıkabilir» dedi teknik direktör.

Ona göre, iki futbolcunun aynı anda sahada olması Brezilya hücumuna daha fazla tehlike ve yaratıcılık katacak.

Vinícius ve Neymar'ın birlikte oynaması bekleniyor

Ancelotti, Neymar ve Vinícius'u rakip olarak değil, birbirini tamamlayan oyuncular olarak görüyor.

«Bence kesinlikle birlikte oynayacaklar» diye ekledi.

Bu karar taraftarlar için de büyük heyecan yaratıyor. Çünkü bir tarafta tecrübesi ve tekniğiyle Neymar, diğer tarafta ise hızıyla öne çıkan Vinícius var.

Neymar milli takıma döndü

Neymar, uzun süren sakatlıkların ardından Brezilya Milli Takımı'na geri döndü.

2026 Dünya Kupası'nda takımın kilit oyuncularından biri olarak görülüyor. Artık taraftarlar onun sadece sahaya çıkmasını değil, kritik maçlarda liderlik etmesini de bekliyor.

Brezilya şampiyonluk için mücadele ediyor

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası eleme aşamasında şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

Eğer Neymar ve Vinícius aynı anda sahaya çıkarsa, rakip savunmacılar için gecenin çok uzun geçeceği kesin.

BrezilyaCarlo AncelottiNeymarVinícius JúniorDünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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