İspanya teknik direktörü: «Dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz»

·25·Spor
İspanya teknik direktörü: «Dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz»

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, kadronun orta saha hattına çok yüksek değer biçti.

Uzmana göre, mevcut İspanya milli takımı her pozisyonda iki üst düzey oyuncuya sahip ve bu açıdan dünyada eşi benzeri yok.

«Her pozisyonda iki güçlü oyuncumuz var»

De la Fuente, İspanya orta sahasını günümüz futbolundaki en güçlü hat olarak gördüğünü açıkça ifade etti.

«Benim fikrime göre ve bunu herkese büyük bir saygıyla söylüyorum, dünyanın en iyi orta sahasına sahibiz. Her pozisyonda en üst seviyede iki oyuncumuz var» dedi.

Teknik direktöre göre, kadrodaki rekabet de takımın temel avantajlarından biri olarak kabul ediliyor.

Mevcut kadro 2010 takımıyla kıyaslandı

De la Fuente, mevcut İspanya orta sahasını 2010 yılında dünya şampiyonu olan efsanevi kadroyla karşılaştırdı.

«2010 yılındaki takımın da harika bir orta sahası vardı, bu bir gerçek. Futbol değişiyor ancak ben şu anki takımımızı o kadroyla neredeyse aynı seviyede değerlendirirdim» dedi.

Bu kıyaslama İspanyol taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Çünkü 2010 kadrosu, ülke futbol tarihinin en güçlü takımlarından biri olarak kabul ediliyor.

İspanya 2010'da tarih yazmıştı

İspanya milli takımı, 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 1-0 mağlup etmişti.

Bu belirleyici golle İspanyollar tarihlerinde ilk kez dünya şampiyonu olmuş ve futbol dünyasında koca bir dönemi başlatmışlardı.

Şimdi büyük sınav: Portekiz

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya milli takımı, Portekiz'e karşı sahaya çıkacak.

Artık de la Fuente'nin övdüğü orta saha, gücünü en büyük sahnede kanıtlamak zorunda. Rakip de yıldızlarla dolu; yani orta sahada gerçek bir satranç maçı başlayacak.

İspanyaLuis de la FuenteDünya KupasıFutbolPortekiz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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