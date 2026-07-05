Amazon efsanevi Mechanical Turk hizmetini kapatmaya hazırlanıyor

·28·Teknoloji
Amazon efsanevi Mechanical Turk hizmetini kapatmaya hazırlanıyor

Amazon, uzun yıllara dayanan Mechanical Turk (MTurk) kitle kaynak platformuna yeni müşteri kabul etmeyi durduracağını duyurdu. Bu karar, AI ve otomasyon teknolojilerinin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı bir dönemde dijital iş gücü piyasasındaki büyük değişimlerin bir göstergesi niteliğinde. 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren hizmet yeni kullanıcılar için kapatılacak ve bu durum, platformun faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağının bir işareti olarak görülüyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Amazon Web Services (AWS) yetkilileri, bu kararın kapsamlı bir inceleme ve analizden sonra alındığını belirtti. Mevcut müşteriler hizmeti normal şekilde kullanmaya devam edebilecek, ancak şirket platforma yeni özellikler eklemeyi planlamıyor. AWS, yalnızca güvenlik ve sistem kararlılığını sağlamakla sınırlı kalacak; bu da Mechanical Turk projesinin "yaşam desteği" moduna geçtiği anlamına geliyor.

AI temelinde insan emeği

2005 yılında başlatılan Mechanical Turk, zamanında devrim niteliğinde bir projeydi. Bilgisayarlar için karmaşık ancak insanlar için basit olan görevleri (örneğin, CAPTCHA kodlarını çözmek veya metindeki duyguları belirlemek gibi) yerine getirmek için binlerce uzaktan çalışan kişiyi bir araya getirdi. Platformun adı, 18. yüzyılda satranç oynayan ancak içinde bir insan saklı olan ünlü "Türk" mekanizmasından esinlenerek konulmuştur.

Son yıllarda Amazon, bu hizmeti SageMaker AI gibi sinir ağlarını eğitmek için veri etiketleme amacıyla kullanıyordu. Birçok girişim, ürünlerini "tamamen otomatik AI" olarak pazarlasa da, aslında perde arkasında Mechanical Turk çalışanları bu görevleri manuel olarak yerine getiriyordu. Bu durum, teknoloji dünyasında kendine has bir "gizli emek" sistemi oluşturdu.

Krizin nedenleri: Botlar ve güvensizlik

Mechanical Turk platformunun itibarına birkaç faktör zarar verdi. İlk olarak, 2023 yılında yapılan araştırmalar, platformdaki çalışanların yüzde 33 ile yüzde 46'sının görevlerini yerine getirmek için ChatGPT gibi büyük dil modellerini kullanmaya başladığını gösterdi. Bu durum, insan emeği gerektiren verilerin güvenilirliğini sorgulanır hale getirdi.

İkincisi, platformda dolandırıcılık ve botların artması nedeniyle birçok araştırmacı ve ciddi müşteri hizmetten ayrıldı. Reddit kullanıcılarına göre, Amazon için MTurk sunucularını ayakta tutmak artık ekonomik açıdan verimsiz hale geldi. AI'nın verileri analiz etmede insanlardan daha hızlı ve daha ucuz çalışmaya başlaması, bu hizmetin kaderini belirledi.

Mechanical Turk, zamanında Facebook ve Cambridge Analytica skandalında da dolaylı olarak yer almıştı. Şimdi bu platformun kapatılması, dijital ekonomide bir dönemin sona erdiğini gösteriyor. Modern AI araçları artık bu tür mikro görevleri tamamen üstleniyor.

AmazonMechanical TurkYapay ZekaAWSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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