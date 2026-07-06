Jude Bellingham Meksika maçının kahramanı oldu

·34·Spor
Jude Bellingham Meksika maçının kahramanı oldu

İngiltere milli takımı orta saha oyuncusu Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'ya karşı oynanan maçın en iyi oyuncusu seçildi.

«Üç Aslanlar» çekişmeli ve gollü geçen karşılaşmayı 3-2 kazandı. İngiltere'nin başarısında Real Madridli futbolcu belirleyici bir rol oynadı.

Bellingham'dan duble

Jude Bellingham, Meksika karşısında rakip fileleri iki kez havalandırdı.

Attığı iki gol, İngiltere'nin zor durumdan çıkmasına ve çeyrek final biletini almasına büyük katkı sağladı. Maçın ardından orta saha oyuncusu haklı olarak sahanın en iyi futbolcusu seçildi.

İkinci kez en iyi futbolcu

Dikkat çekici bir nokta ise Bellingham'ın bu turnuvada ikinci kez bu ödüle layık görülmesi oldu.

Daha önce Gana'ya karşı oynanan maçta da maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Bu sonuç, Jude'un İngiltere kadrosundaki liderlik rolünün giderek arttığını gösteriyor.

Çeyrek finaldeki rakip Norveç

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın 12 Temmuz günü Taşkent saatiyle 02:00'de başlaması planlanıyor.

Şimdi taraftarlar Bellingham'dan bir büyük performans daha bekliyor. Rakip Norveç, sahne ise daha büyük; kısacası Jude için yeni bir sınav hazır.

Jude BellinghamİngiltereDünya KupasıMeksikaNorveç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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