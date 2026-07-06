Haaland Brezilya'yı dize getirdi: «Benim hayatım gol atmak»

·26·Spor
Haaland Brezilya'yı dize getirdi: «Benim hayatım gol atmak»

2026 Dünya Kupası son 16 turunda büyük bir sansasyon yaşandı. Norveç milli takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın kahramanı Erling Haaland oldu. Norveçli forvet iki gol atarken, 90. dakikadaki galibiyet golü Brezilya'nın turnuvadaki yolculuğunu noktaladı.

Haaland iki golle tarih yazdı

Brezilya maç boyunca büyük baskı kursa da, Norveç yakaladığı fırsatları etkili bir şekilde değerlendirdi.

Erling Haaland rakip fileleri iki kez havalandırdı. Özellikle 90. dakikada attığı ikinci gol, İskandinav ekibine tarihi bir zafer getirdi.

Maç sonucu: Norveç 2-1 Brezilya.

«Benim hayatım gol atmak»

Maç sonrasında Haaland, asıl görevinin ne olduğunu bir kez daha açıkça dile getirdi.

«Her seferinde yeni bir zirveye ulaşıyorum. Daima odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim hayatım gol atmak» dedi golcü oyuncu.

Haaland'a göre, bazı pozisyonlarda hareketlerini tam olarak kendisi de anlamıyor; fırsat doğduğu an içgüdüleri devreye giriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Haaland, «Ne yaptığımı her zaman bilinçli olarak anlamıyorum, sadece böyle biriyim. En önemlisi odaklanmak. Fırsat doğduğunda ise ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum» ifadelerini kullandı.

Brezilya turnuvaya veda etti

Brezilya, turnuvanın favorilerinden biri olarak görülüyordu. Ancak «Pentacampeones», kritik anlarda Norveç hücumlarını durdurmayı başaramadı.

Haaland'ın son dakikadaki golü Brezilyalıları turnuva dışına itti ve 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Norveç'i İngiltere bekliyor

Norveç, çeyrek finalde İngiltere milli takımı ile karşılaşacak. İngilizler, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup etmişti.

Şimdi Haaland ve Harry Kane önderliğindeki iki güçlü hücum hattı yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Kısacası, kaleciler için kolay bir gece olmayacak.

Erling HaalandBrezilyaNorveçDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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