Harry Kane, Lineker'in Dünya Kupası eleme turu rekorunu egale etti

·33·Spor
Harry Kane, Lineker'in Dünya Kupası eleme turu rekorunu egale etti

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'ya karşı oynanan maçta tarihi bir sonuca imza attı.

Bayern Münihli forvet, penaltıdan attığı golle İngiltere'nin Dünya Kupası eleme turları tarihindeki en golcü oyuncusu listesinde Gary Lineker'i yakaladı.

Kane'in golü galibiyeti getirdi

Çekişmeli geçen karşılaşmanın 60. dakikasında İngiltere penaltı kazandı.

Topun başına geçen Harry Kane, vuruşu gole çevirerek takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu gol, nihayetinde "Üç Aslan"a galibiyeti getirdi.

Kalan sürede Meksika bir golle karşılık verse de mağlubiyetten kurtulamadı. Karşılaşma İngiltere'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Meksika evindeki Dünya Kupası'na veda etti

Ev sahibi Meksika sonuna kadar mücadele etti ancak skoru eşitlemeyi başaramadı.

Böylece Meksikalılar, kendi evlerinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki serüvenlerini son 16 turunda noktaladı. İngiltere ise çeyrek finale yükseldi.

Kane, Gary Lineker'i yakaladı

Squawka verilerine göre Harry Kane, Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere formasıyla attığı gol sayısını 6'ya çıkardı.

Aynı başarı daha önce rekorun sahibi olan Gary Lineker'e aitti. Kane, atacağı bir sonraki golle bu rekorun tek başına sahibi olabilir.

Çeyrek finalde rakip Norveç

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kane için bu maç sadece yarı final bileti değil, aynı zamanda milli takım tarihinde yeni bir rekor kırma fırsatı olacak.

Harry KaneİngiltereDünya KupasıMeksikaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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