Çin yarı iletken yarışında yeni bir aşamaya geçti: Şanghay'da dev tesis kuruluyor

·4·Teknoloji
Çin yarı iletken yarışında yeni bir aşamaya geçti: Şanghay'da dev tesis kuruluyor

ABD tarafından uygulanan sıkı yaptırımlara ve teknolojik kısıtlamalara rağmen, Çin yarı iletken endüstrisini hızla geliştirmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük çip paketleme ve test hizmeti sağlayıcılarından biri olan JCET (Jiangsu Changjiang Electronics Technology), Şanghay'da yeni bir yüksek teknoloji tesisi kuracağını duyurdu. Bu proje, Pekin'in teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolundaki stratejik bir adımı olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni fabrika, Şanghay'daki Lingang özel ekonomik bölgesinde yer alacak. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 8,2 milyar yuan (yaklaşık 1,15 milyar dolar) olarak öngörülüyor. ixbt.com verilerine göre, inşaat çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamadaki üretim binalarının inşası ve gerekli ekipmanlarla donatılması çalışmalarının 2028 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Moore Yasası'nın yavaşlaması ve yeni çözümler

Günümüzde işlemci performansını artırmanın geleneksel yöntemleri, yani transistör boyutlarını küçültme süreci fiziksel sınırlarına yaklaşıyor. Bu nedenle, modern mikroelektronikte gelişmiş çip paketleme (advanced packaging) teknolojisi kritik bir önem kazanıyor. Bu yöntem, birden fazla kristali tek bir sistemde birleştirerek cihazın gücünü önemli ölçüde artırmaya olanak tanıyor.

JCET şirketinin yeni tesisi tam olarak bu alana odaklanacak. Gelişmiş paketleme teknolojileri, tek bir gövde içinde birden fazla uzmanlaşmış çipi yerleştirmeye, veri aktarım hızını artırmaya ve enerji tüketimini azaltmaya hizmet ediyor. Bu tür çözümler özellikle AI hızlandırıcıları, büyük veri işleme merkezleri ve yüksek performanslı hesaplama sistemleri için hayati önem taşıyor.

Teknolojik bağımsızlığa doğru stratejik adım

ABD'nin ihracat kısıtlamaları, Çinli şirketlerin en modern çip üretim ekipmanlarına erişimini zorlaştırıyor. Ancak Pekin, rekabet gücünü artırabileceği alanlara, özellikle çip montajı ve paketleme süreçlerine büyük yatırımlar yapıyor. Bu alan, donanım verimliliğini artırmada çip üretimi kadar önemli bir faktör haline geliyor.

Şirket yetkilileri, yeni tesiste gelecek nesil teknolojilerin geliştirileceğini belirtiyor. Bu teknolojiler, mikro devrelerin daha yoğun entegrasyonunu ve bileşenlerin yüksek hassasiyetle bağlanmasını sağlayacak. Ayrıca, temas yüzeylerindeki pürüzlülüğü azaltan yeni yüzey işleme yöntemleri uygulanacak, bu da nihai ürünlerin güvenilirliğini ve verimliliğini artıracak.

Çin'in bu girişimi, küresel yarı iletken pazarındaki güç dengesini değiştirebilir. Batı yaptırımları Çin'in gelişimini durdurmak yerine, ülke içindeki inovasyon süreçlerini ve yerel üretim zincirlerinin oluşturulmasını hızlandırıyor. Şanghay'daki yeni fabrika, sadece iç talebi karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda Çin'in dünya pazarındaki teknolojik liderliğini pekiştirmeye hizmet edecek.

ÇinMikroçipTeknolojiJCETYarı İletkenler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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