Cristiano Ronaldo: «Bu benim son Dünya Kupam»

Portekiz milli takımı forveti Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın kariyerinde özel bir yere sahip olacağını belirtti.

41 yaşındaki futbolcu, bu turnuvanın son Dünya Kupası olacağını doğrulayarak her anından maksimum düzeyde keyif almak istediğini vurguladı.

«Her anın tadını çıkarmak lazım»

Ronaldo için sıradaki maçlar sıradan bir play-off mücadelesi değil. Portekiz kaptanı, Dünya Kupası'ndaki son şansını sonuna kadar hissederek geçirmek istiyor.

«Her anın tadını çıkarmak lazım. Evet, bu benim son Dünya Kupam olacak. Bu turnuvadan maksimum düzeyde keyif almak istiyorum», ifadelerini AS gazetesi aktardı.

Portekiz, Hırvatistan engelini aştı

Roberto Martínez yönetimindeki Portekiz, play-off'un bir önceki turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Bu galibiyet, Portekizlilere 2026 Dünya Kupası son 16 turu biletini getirdi.

Sırada rakip İspanya

Portekiz, bir sonraki turda İspanya milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

İber derbisi sadece çeyrek final bileti için değil, aynı zamanda Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerinin devamı için de belirleyici bir öneme sahip.

Altı Dünya Kupası'nda yer alan efsane

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde altı turnuvada forma giyen futbolculardan biri konumunda.

Bu rekoru Lionel Messi ve Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ile paylaşıyor.

Şu an Ronaldo'nun temel hedefi, son Dünya Kupası'nı mümkün olduğunca uzun sürdürmek. Ancak önündeki engel oldukça ciddi: İspanya.