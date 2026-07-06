Kazakistan neden Asya'ya dönmek istemiyor?

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'na katılması, Kazakistan futbolunda eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi: Ülke UEFA'dan ayrılıp Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) geri dönmeli mi?

Kazakistan Futbol Federasyonu bünyesindeki profesyonel kulüp müsabakaları direktörü Yerjan Musabekov, bu çağrılara sert tepki göstererek Avrupa'da kalmanın temel avantajlarını sıraladı.

«Özbekistan'ın başarısından biz de mutluyuz»

Özbekistan'ın Orta Asya ülkeleri arasında Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmasının ardından, Kazakistan'ın Asya'ya dönmesi gerektiğine dair görüşler arttı.

Ancak Musabekov, bu iki konuyu birbiriyle kıyaslamanın doğru olmadığını vurguladı.

«Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda oynamasından herkes gibi biz de mutluyuz. Ancak onlar 30 yıl içinde ilk kez Portekiz ve Kolombiya gibi üst düzey milli takımlara karşı resmi maç oynuyorlar» dedi.

Kazakistan Avrupa'da ne kazanıyor?

Musabekov'a göre Kazakistan, UEFA bünyesinde olduğu için her yıl Avrupa'nın güçlü milli takımları ve kulüpleriyle karşılaşma fırsatı buluyor.

Bu durum sadece A milli takım için değil, aynı zamanda:

genç milli takımlar;

kadın milli takımı;

profesyonel kulüpler için de geçerli.

«Her yıl bu seviyedeki takımlara karşı sahaya çıkıyoruz. Ayrıca bu maçlardan gelir de elde ediyoruz» dedi Musabekov.

Ona göre yüksek rekabet, finansal imkanlar ve güçlü futbol ortamı, Kazakistan'ın Avrupa'da kalmasının temel nedenleri arasında yer alıyor.

Kazakistan UEFA'ya ne zaman geçti?

Kazakistan, 2001 yılında Asya Futbol Konfederasyonu'ndan kendi isteğiyle ayrıldı.

25 Nisan 2002'de İsveç'in Stockholm şehrinde düzenlenen UEFA Kongresi'nde ülke, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne kabul edildi ve örgütün 52. üyesi oldu.

Kararı etkileyen birkaç faktör vardı:

Avrupa'daki rekabet seviyesinin yüksekliği;

yayın hakları ve turnuvalardan elde edilen gelir;

modern futbol altyapısı;

güçlü kulüpler ve milli takımlara karşı düzenli oynama imkanı.

Coğrafya da önemli bir rol oynadı

Kazakistan'ın UEFA'ya kabulünde coğrafi faktör de dikkate alındı.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 14'ü Ural Nehri'nin batısında, yani Avrupa kıtasında yer almaktadır.

Kazakistan futbol yönetimi, UEFA ve FIFA temsilcileriyle uzun müzakereler yürüttü. Ardından Avrupalı delegeler ülkenin başvurusunu onayladı.

Dünya Kupası mı, yoksa güçlü rekabet mi?

Asya'ya dönüşün Kazakistan'ın Dünya Kupası'na katılma şansını artırabileceği yönünde görüşler var. Ancak federasyon yetkilisi için konu sadece Dünya Kupası biletiyle sınırlı değil.

Avrupa'da kalmak; her yıl güçlü rakipler, büyük turnuvalar, yüksek gelir ve ciddi rekabet anlamına geliyor.

Özbekistan'ın tarihi başarısı komşu ülkede tartışmaları alevlendirdi ancak Kazakistanlı futbol yetkilileri şimdilik Avrupa yolundan dönmeyi düşünmüyor.