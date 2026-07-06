Arjantin'de endişe: Scaloni'yi üç sorun düşündürüyor

·58·Spor
Arjantin'de endişe: Scaloni'yi üç sorun düşündürüyor

Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükselmiş olsa da, Lionel Scaloni yönetimindeki teknik heyet takımın oyunundan tam anlamıyla memnun değil.

Yeşil Burun Adaları'na karşı alınan zorlu galibiyet, son dünya şampiyonunun zayıf noktalarını gözler önüne serdi. Şimdi Mısır ile oynanacak kritik maç öncesinde Arjantin'in birkaç önemli sorunu çözmesi gerekiyor.

Pres beklenen düzeyde işlemiyor

Diario Olé gazetesinin haberine göre, Scaloni'yi en çok endişelendiren konu takımın rakibe baskı kurma sistemi.

Arjantinli oyuncular topu kaybettikten sonra yeterince hızlı ve organize bir şekilde pres yapamıyor. Sonuç olarak rakipler baskıdan kolayca çıkıp hızlı kontra ataklar geliştirme fırsatı buluyor.

Scaloni ise takımından çok daha aktif, tempolu ve bütünsel bir pres bekliyor.

Top hakimiyeti var ama üretkenlik eksik

Arjantin topa uzun süre sahip olup pozisyon hücumları geliştirse de, bunların çoğu tehlikeli pozisyonlarla sonuçlanmıyor.

Takım, oyun hızını artırmakta, beklenmedik paslarla rakip savunmayı yarmakta ve hücum yönünü hızlı değiştirmekte zorlanıyor.

Bu nedenle Arjantin'in hücumları bazen tekdüze ve rakip için tahmin edilebilir bir hal alıyor.

Tüm çözüm yine Messi'den bekleniyor

Teknik heyetin önündeki bir diğer ciddi sorun ise takımın Lionel Messi'nin yeteneklerine aşırı bağımlı kalması.

Özellikle savunmaya gömülen rakiplere karşı Arjantin, hücumdaki ana çözümü 39 yaşındaki liderinden bekliyor.

Messi kritik pozisyonlar yaratmaya devam etse de, Scaloni hücumdaki sorumluluğu diğer oyuncular arasında da eşit dağıtmak istiyor. Aksi takdirde rakipler Messi'yi nötralize ederek tüm takımın hücum potansiyelini kısıtlayabilir.

Yeşil Burun Adaları Arjantin'i çok zorladı

«Albiceleste», play-off'un önceki turunda Yeşil Burun Adaları'na karşı beklenenden çok daha zor bir maç çıkardı.

Normal sürede kazanan çıkmadı ve Arjantinliler ancak uzatmalarda 3-2'lik skorla galip gelebildi. Bu karşılaşma, takımın pres, hücum organizasyonu ve savunma dengesi konularında hala çalışması gerektiğini gösterdi.

Sıradaki sınav: Mısır

Arjantin Milli Takımı, 7 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Maç TSİ 21:00'de başlayacak.

Mısır, savunmada disiplinli ve kontra ataklarda tehlikeli bir takım. Bu nedenle Scaloni'nin öğrencileri önceki hatalarını tekrarlarsa, bu maçta da işleri hiç kolay olmayacak. Messi var ama tüm plan sadece ona bağlı kalmamalı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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