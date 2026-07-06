Harry Kane sesini kaybetti: İngiltere ile Meksika arasındaki dramatik maçın detayları

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Meksika'ya karşı oynanan şiddetli ve dramatik maçın ardından sesini tamamen kaybetti. Dünya Kupası kapsamında gerçekleşen ve İngilizlerin 3:2'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil, maç sonundaki ilginç olayla da taraftarların hafızasına kazındı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Meksika'nın başkentindeki efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynanan maç sona erdikten sonra Bayern Münih forveti BBC kameralarının karşısına çıktı. Ancak neredeyse konuşamayacak durumdaydı. Kane'in kısık sesi sosyal medyada hızla trend oldu ve taraftarlar onu çeşitli karakterlere benzetmeye başladı. Futbolcunun kendisi bu durumu, sahadaki duygular ve galibiyeti kutlarken attığı çığlıklarla açıkladı.

Sahadaki gerçek savaş ve Thomas Tuchel'in iradesi

Maç adeta bir gerilim filmi gibiydi. İngiltere milli takımı maça çok aktif başladı ve Jude Bellingham'ın dublesiyle öne geçti. Ancak ev sahibi ekip pes etmedi: Julian Quinones farkı azalttı, kısa süre sonra İngiliz savunmacı Jarell Quansah kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu durum, Thomas Tuchel'in öğrencilerini maçın büyük bir bölümünü bir kişi eksik oynamaya zorladı.

Böyle zor bir durumda Harry Kane kaptanlık sorumluluğunu üstlendi ve 60. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımının üçüncü golünü attı. Meksikalı Raul Jimenez de penaltıdan yararlanarak skoru tek farka indirse de, İngiltere savunması sonuna kadar dayandı. Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet İngiltere'yi çeyrek finale taşıdı ve artık Miami'de Norveç ile karşılaşacaklar.

“Çılgınca bir maçtı. Sonuna kadar savaşmamız gerekiyordu. Az önce durmaksızın bağırdım, bu yüzden konuşamıyorum. Çevremizdeki atmosfer, takım ve herkes bize karşıydı ama kazanmanın bir yolunu bulduk,” dedi Harry Kane kısık sesiyle röportaj verirken.

Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel de maç sonrasında heyecanını gizleyemedi. Alman uzman, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir saat geç başlayan maçta takımının gösterdiği karakterden gurur duyduğunu belirtti. Azteca gibi stadyumlarda kazanmak için sadece becerinin değil, aynı zamanda güçlü bir zihniyetin de gerektiğini vurguladı.

Bu galibiyetin İngiltere için turnuvanın en önemli dönüm noktalarından biri olması bekleniyor. Harry Kane ise sadece golleriyle değil, tüm sesiyle takımını desteklemesiyle gerçek bir lider olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şimdi taraftarlar, çeyrek finale kadar sesinin düzelmesini bekliyor.