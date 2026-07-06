Neymar Brezilya milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı

Brezilya futbol tarihinin en parlak yıldızlarından biri ve milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar, uluslararası kariyerine nokta koydu. Bu beklenmedik ve duygusal karar, Brezilya'nın Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e mağlup olmasının ardından açıklandı. 34 yaşındaki forvet için bu turnuva, kariyerindeki son büyük organizasyon oldu. Bu haberi Goal.com duyurdu. Brezilyalılar, Norveç'e karşı oynadıkları maçta 1-2 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldılar. Maçın son dakikalarında Neymar penaltıdan bir gol atarak farkı azaltsa da, bu durum "pentacampeonlar"ı kurtarmaya yetmedi. Maç sonunda sahada gözyaşlarına hakim olamayan futbolcu, karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamada milli takım formasını bir daha giymeyeceğini doğruladı.

Efsanevi bir yolun sonu

Neymar, uluslararası kariyerinin sona ermesini sembolik bir dille ifade etti. "Çabaladım, elimden geleni yaptım. Her şey Met Life Stadyumu'nda başlamıştı ve tam olarak burada sona erdi. Artık her şey bitti," dedi. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun duygusal durumu bu kararı ne kadar zor aldığını gösteriyor.

Neymar'ın Brezilya milli takımındaki 16 yıllık kariyeri, rekorlar ve unutulmaz anlarla doluydu. 130 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu, 80 gol atmayı başardı. Bu sonuçla efsanevi Pele'nin rekorunu kırarak ülke tarihinin en golcü ismi oldu. Ayrıca kariyerinde 59 asistlik bir katkısı bulunuyor.

Rakamlar ve miras

Neymar sadece golleriyle değil, sahadaki liderlik özellikleriyle de öne çıkıyordu. Milli takım formasıyla en çok maça çıkan futbolcular listesinde ikinci sırada yer alıyor. Ne yazık ki koleksiyonunda bir Dünya Kupası şampiyonluğu eksik olsa da, on yıldan fazla bir süre boyunca Brezilya futbolunun ana yüzü ve sembolü olarak kaldı.

Milli takımın 10 numaralı formasını layıkıyla taşıyan Neymar, taktiksel değişikliklere ve teknik direktör değişimlerine rağmen her zaman takımın hücum oyununun merkezinde yer aldı. Onun ayrılışı, Brezilya futbolunda bir dönemin sona erdiği anlamına geliyor. Artık "Seleção" yeni liderini aramak zorunda kalacak, ancak Neymar'ın istatistikleri ve oyun tarzının uzun süre taraftarların hafızasında kalacağı şüphesiz.

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