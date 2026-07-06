Neymar Brezilya milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı

·0·Spor
Neymar Brezilya milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı

Brezilya futbol tarihinin en parlak yıldızlarından biri ve milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar, uluslararası kariyerine nokta koydu. Bu beklenmedik ve duygusal karar, Brezilya'nın Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e mağlup olmasının ardından açıklandı. 34 yaşındaki forvet için bu turnuva, kariyerindeki son büyük organizasyon oldu. Bu haberi Goal.com duyurdu. Brezilyalılar, Norveç'e karşı oynadıkları maçta 1-2 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldılar. Maçın son dakikalarında Neymar penaltıdan bir gol atarak farkı azaltsa da, bu durum "pentacampeonlar"ı kurtarmaya yetmedi. Maç sonunda sahada gözyaşlarına hakim olamayan futbolcu, karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamada milli takım formasını bir daha giymeyeceğini doğruladı.

Efsanevi bir yolun sonu

Neymar, uluslararası kariyerinin sona ermesini sembolik bir dille ifade etti. "Çabaladım, elimden geleni yaptım. Her şey Met Life Stadyumu'nda başlamıştı ve tam olarak burada sona erdi. Artık her şey bitti," dedi. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun duygusal durumu bu kararı ne kadar zor aldığını gösteriyor.

Neymar'ın Brezilya milli takımındaki 16 yıllık kariyeri, rekorlar ve unutulmaz anlarla doluydu. 130 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu, 80 gol atmayı başardı. Bu sonuçla efsanevi Pele'nin rekorunu kırarak ülke tarihinin en golcü ismi oldu. Ayrıca kariyerinde 59 asistlik bir katkısı bulunuyor.

Rakamlar ve miras

Neymar sadece golleriyle değil, sahadaki liderlik özellikleriyle de öne çıkıyordu. Milli takım formasıyla en çok maça çıkan futbolcular listesinde ikinci sırada yer alıyor. Ne yazık ki koleksiyonunda bir Dünya Kupası şampiyonluğu eksik olsa da, on yıldan fazla bir süre boyunca Brezilya futbolunun ana yüzü ve sembolü olarak kaldı.

Milli takımın 10 numaralı formasını layıkıyla taşıyan Neymar, taktiksel değişikliklere ve teknik direktör değişimlerine rağmen her zaman takımın hücum oyununun merkezinde yer aldı. Onun ayrılışı, Brezilya futbolunda bir dönemin sona erdiği anlamına geliyor. Artık "Seleção" yeni liderini aramak zorunda kalacak, ancak Neymar'ın istatistikleri ve oyun tarzının uzun süre taraftarların hafızasında kalacağı şüphesiz.

{{TEXT_9}}

NeymarBrezilyaFutbolDünya KupasıTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane sesini kaybetti: İngiltere ile Meksika arasındaki dramatik maçın detaylarıHarry Kane sesini kaybetti: İngiltere ile Meksika arasındaki dramatik maçın detaylarıBugün, 11:35De la Fuente: «Ronaldo oynamasa daha iyi olurdu»De la Fuente: «Ronaldo oynamasa daha iyi olurdu»Bugün, 11:27Arjantin'de endişe: Scaloni'yi üç sorun düşündürüyorArjantin'de endişe: Scaloni'yi üç sorun düşündürüyorBugün, 11:22Kazakistan neden Asya'ya dönmek istemiyor?Kazakistan neden Asya'ya dönmek istemiyor?Bugün, 11:08Cristiano Ronaldo: «Bu benim son Dünya Kupam»Cristiano Ronaldo: «Bu benim son Dünya Kupam»Bugün, 11:04Haaland Brezilya'yı dize getirdi: «Benim hayatım gol atmak»Haaland Brezilya'yı dize getirdi: «Benim hayatım gol atmak»Bugün, 10:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı